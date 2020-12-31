Akrilik boya hangi özelliklere sahiptir? Nasıl kullanılır?

Su içerisinde pigmentlerin tutulduğu, plastik akrilik reçine parçacıklarından oluşan bir boya türüdür. Su buharlaştıktan sonra reçine parçacıkları boyayı oldukça güçlü hale getirirler. Suyla teması haline bozulmayan bir yapısı vardır. Boya yapılan yüzey, sonrasında su ve sabunla silinebilir. Soğukta esnekliği azalır ve ısıda yumuşamaya başlar. Çabuk kuruma özelliğine sahip olduğu gibi kolay bir şekilde de temizlenebilir. Eğer boyama esnasında bir hata yaparsanız, tekrar boyayarak düzeltme şansınız vardır. İç ve dış mekanlar için rahatlıkla kullanılabilir. Pek çok boya türünde olduğu gibi açıldıktan sonra kullanılması gerekir. Aksi takdirde hava alan boya kurur ve çatlar.

Hangi Alanlarda Akrilik Boya Kullanılabilir?

Pek çok alanda akrilik boya kullanılabilir. Hobi amaçlı olarak kullanabileceğiniz bir türdür. Kolay uygulanabilir olmasına ek olarak uygun fiyatlara satılır. Seramik, cam, kumaş, kağıt ve ahşap boyama için tercih edebilirsiniz. Eğer hobi amaçlı akrilik boyama yapıyorsanız ve tecrübeniz azsa, başlangıç seviyesine uygun olan akrilik boya seti sizin için uygun olabilir. Evinizde iç mekan yüzeyler için de bu boyayı kullanabilirsiniz. Bu alanda renk tercihi dışında mat veya parlak model olarak da seçim yapabilirsiniz. İç mekanlarda genellikle 1 saat içerisinde boya kurur. Üzerine astar uygulayarak daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Sanatsal eserler üretmek için tuval üzerinde kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar ve kendini geliştirme aşamasında olanlar için uygun olan türde akrilik boyalar bulunur. Kişi profesyonel hale gelene kadar bunları tercih edebilir. Profesyonel sanatçılar kalitesi daha yüksek olan akrilik boyaları tercih edebilir.

Akrilik Boya Nasıl Kullanılır?

Akrilik boya nasıl kullanılır sorusuna çeşitli cevaplar verilebilir. Bu teknikler kuru fırça, yıkama, noktalama, sıçratma, baskılama, palet bıçağı, detaylandırma teknikleridir. Kuru fırça tekniği düz bir boya çizimi uyguladıktan sonra kuru bir fırça yardımı ile çizime güçlü bir renk tonu oluşturulmasıdır. Yıkama tekniği akrilik boyanın içine su katılmazsa boya sulu boyaya benzeyecektir. Sayfa yüzeyindeki saydam yıkamları uygulayabilmek için seyreltilmiş boyaları kullanabilirsiniz. Yıkama ve kuru fırça tekniğinin birleşimi ile tek bir parçada bolca doku sonucunu alabilirsiniz. Noktalama tekniği ortak çizim metodudur boya ile de kullanılabilmektedir. Renklerde ince farklılıklar elde edebilmek için ufak miktarda noktalar eklenir.