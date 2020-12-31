HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Akrilik boya hangi özelliklere sahiptir? Nasıl kullanılır?

Akrilik boya hangi özelliklere sahiptir? Nasıl kullanılır?

31.12.2020 17:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Akrilik boya hangi özelliklere sahiptir? Nasıl kullanılır?

Akrilik boya su bazlı olup yağlı boyaya benzer bir ürün çeşididir. Birden fazla renk çeşidi vardır. Akrilik boya diğer seçeneklerden farklı bir türdür. Bu farklılık nedir? Kaç çeşidi vardır? Nerelerde kullanılır? Malzemeleri nelerdir?

Akrilik boya tarihte evlerde kullanılmak için üretilen boya çeşitlerinden biri olmuştur. Çok çeşitli alanlarda kullanılabilir.Bu alanlardan bazıları hobi, tekstil veya ressamlık olabilir. Ev dekorasyonlarında, dış cephe duvarlarında, kapılarda, masalarda kullanılır. Yazımızın devamında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Akrilik Boyanın Özellikleri Nelerdir?

Su içerisinde pigmentlerin tutulduğu, plastik akrilik reçine parçacıklarından oluşan bir boya türüdür. Su buharlaştıktan sonra reçine parçacıkları boyayı oldukça güçlü hale getirirler. Suyla teması haline bozulmayan bir yapısı vardır. Boya yapılan yüzey, sonrasında su ve sabunla silinebilir. Soğukta esnekliği azalır ve ısıda yumuşamaya başlar. Çabuk kuruma özelliğine sahip olduğu gibi kolay bir şekilde de temizlenebilir. Eğer boyama esnasında bir hata yaparsanız, tekrar boyayarak düzeltme şansınız vardır. İç ve dış mekanlar için rahatlıkla kullanılabilir. Pek çok boya türünde olduğu gibi açıldıktan sonra kullanılması gerekir. Aksi takdirde hava alan boya kurur ve çatlar.

Hangi Alanlarda Akrilik Boya Kullanılabilir?

Pek çok alanda akrilik boya kullanılabilir. Hobi amaçlı olarak kullanabileceğiniz bir türdür. Kolay uygulanabilir olmasına ek olarak uygun fiyatlara satılır. Seramik, cam, kumaş, kağıt ve ahşap boyama için tercih edebilirsiniz. Eğer hobi amaçlı akrilik boyama yapıyorsanız ve tecrübeniz azsa, başlangıç seviyesine uygun olan akrilik boya seti sizin için uygun olabilir. Evinizde iç mekan yüzeyler için de bu boyayı kullanabilirsiniz. Bu alanda renk tercihi dışında mat veya parlak model olarak da seçim yapabilirsiniz. İç mekanlarda genellikle 1 saat içerisinde boya kurur. Üzerine astar uygulayarak daha dayanıklı hale getirebilirsiniz. Sanatsal eserler üretmek için tuval üzerinde kullanabilirsiniz. Yeni başlayanlar ve kendini geliştirme aşamasında olanlar için uygun olan türde akrilik boyalar bulunur. Kişi profesyonel hale gelene kadar bunları tercih edebilir. Profesyonel sanatçılar kalitesi daha yüksek olan akrilik boyaları tercih edebilir.

Akrilik Boya Nasıl Kullanılır?

Akrilik boya nasıl kullanılır sorusuna çeşitli cevaplar verilebilir. Bu teknikler kuru fırça, yıkama, noktalama, sıçratma, baskılama, palet bıçağı, detaylandırma teknikleridir. Kuru fırça tekniği düz bir boya çizimi uyguladıktan sonra kuru bir fırça yardımı ile çizime güçlü bir renk tonu oluşturulmasıdır. Yıkama tekniği akrilik boyanın içine su katılmazsa boya sulu boyaya benzeyecektir. Sayfa yüzeyindeki saydam yıkamları uygulayabilmek için seyreltilmiş boyaları kullanabilirsiniz. Yıkama ve kuru fırça tekniğinin birleşimi ile tek bir parçada bolca doku sonucunu alabilirsiniz. Noktalama tekniği ortak çizim metodudur boya ile de kullanılabilmektedir. Renklerde ince farklılıklar elde edebilmek için ufak miktarda noktalar eklenir.

Sıçratma tekniği de eğlenceli seçenekler arasındadır. Bolca ıslanmış bir fırça yardımı ile pürüzlü bir sıçratma etkisi için sayfaya fırçayı sürükleyebilir veya boyayı sıçratabilirsiniz. Baskılama tekniğini sünger boyaması gibi düşünebilirsiniz. Bir süngerin belirlenen tarafını boyaya bastırarak sayfaya çoğaltılamayan dokular elde etmek için uygulanır. Palet bıçağı tekniği ile boyama yapmak çalışmaları hızlı bir şekilde ressamlık haline getire bilmenin yollarından biridir. Palet bıçağının üzerine boya kazılır ve çalışma alanımıza hızlı ve etkili bir çözüm sunar. Detaylandırma tekniği net ayrıntıların peşinde olanlara hitap eder. Küçük ve ince fırça yardımı ile uygulanır.

Akrilik Boya Yaparken Kullanılabilecek Fırça Çeşitleri

  • Birçok farklı akrilik boya fırçası bulunur. Her birinin farklı bir kullanım alanı vardır. Bu yazımızda en çok kullanılan fırça türleri ve özelliklerini görebilirsiniz.
  • İlk sırada yıkama fırçası olarak da isimlendiren geniş yüzey fırçaları yer alır. Diğer fırçalara göre daha büyük ölçüde bir tanesi gözünüze çarparsa, bu yıkama fırçasıdır. Büyük alanları hızlı bir şekilde boyamak için kullanabilirsiniz.
  • Kestirme veya kesik açılı fırça eğimli ve açılı bir uca sahiptir. Bu açı fırçanızı değiştirmeden ince ve kalın çizgiler çizebilmenizi sağlar.
  • Düz fırça modelinde kıllar kenardan hafif oval şekilde ilerler. Geniş konturlar yapmak istiyorsanız, bu model çok iyi bir seçim olabilir.
  • Yelpaze fırça isminden de anlaşılabileceği gibi ucu fan şeklinde olur. Ağaç, ot, çalı gibi nesneleri boyamak için uygun bir yapıdadır. Koyu alanlara ince vurgular yapmanıza imkan sağlar. Arka planları ve gökyüzünü hoş bir şekilde harmanlayabilirsiniz. Çoğunlukla doğadaki öğeleri ve manzaraları boyamak için tercih edilir. Ancak esnek yapısı akrilik boya çalışmaları yaparken yaratıcılığınızı ifade etmenizi sağlayabilir.
  • Yuvarlak fırçalar yuvarlak ve yumuşak bir kenara sahiptir. Elinizde bir kurşun kalem tutuyor gibi hissedebilirsiniz. Dolayısıyla ince ve ayrıntılı çizimler için uygun bir seçim olabilir.
  • Çizgi fırçası uzun ve oldukça ince kıllardan oluşur. Çok ince detayları çizmek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca çeşitli yazı, sayı ve harf yazmak için de kullanılabilir. Sanatçılar çoğunlukla eserlerini imzalarken bu fırçayı kullanır.
  • Spatula veya palet bıçak teknik olarak fırça olmasa da eserde farklı doku ve efektler oluşturmak için sanatçılar tarafından tercih edilir. Plastik ve metal olarak iki farklı seçenek bulunur. Başlangıç için plastik, ilerleyen zamanlarda metal olanları tercih edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
İlginç görüntü! Otomobilin ön tekerine girdi, güçlükle çıkarıldıİlginç görüntü! Otomobilin ön tekerine girdi, güçlükle çıkarıldı
27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!27 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede son sözleri 'pes' dedirtti

Eşini boğarak öldürmüştü! Mahkemede son sözleri 'pes' dedirtti

Antalya'da ilginç görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana güçlükle çıkarıldı

İlginç görüntü! Otomobilin ön tekerine girdi, güçlükle çıkarıldı

Esenyurt'ta dehşet! Öz kızını torunlarının gözü önünde bıçakladı

Dehşete düşüren olay! Öz kızını torunlarının önünde bıçakladı

Firuze taşı nedir? Kullanıldığı yerler ve özellikleri nelerdir? Faydaları var mıdır?

Firuze taşı nedir? Kullanıldığı yerler ve özellikleri nelerdir? Faydaları var mıdır?

Fatih'te para transfer merkezinde susturuculu silahla saldırının detayları ortaya çıktı

Para transfer merkezindeki saldırının detayları ortaya çıktı

Büyükçekmece'de 8 katlı iş yerinde korkutan yangın

8 katlı iş yerinde korkutan yangın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.