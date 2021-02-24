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AKS taban puanı 2021... AKS 2021 ne zaman yapılacak? MEB - Adaylık Kaldırma Sınavı tarihi belli oldu mu?

24.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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AKS taban puanı 2021... AKS 2021 ne zaman yapılacak? MEB - Adaylık Kaldırma Sınavı tarihi belli oldu mu?

MEB'in her yıl düzenlediği sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçişini sağlayan 2021 AKS sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2021 AKS sınav tarihi ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Peki 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) taban puanı kaç? AKS 2021 ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, asil öğretmenliğe geçerek aday öğretmenlikten ayrılmalarını sağlayan Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Her yıl gerçekleştirilen AKS 2021 koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Binlerce öğretmen adayı, AKP 2021 taban puanını araştırırken, AKS 2021 ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. AKS 2021 sınav tarihi belli oldu mu?

ASİL ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN AKP TABAN PUANI KAÇ OLMALI?

Asil öğretmenliğe geçiş için her yıl aday öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı'nde geçmek için öğretmenlerin 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilip, 60 (altmış) puan ve üzerinde puan alması gerekecektir. AKS sınavlarında önceki yıllarda 60 puan üzeri alan öğretmenler başarılı kabul edilmişti. 2021 AKS taban puanı olarak farklı bir açıklama geldiğinde haberlerimizde payalaşacağız.

AKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma (AKS) sınavı bu yıl ne zaman yapılacak sorusu, aday öğretmenlerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. MEB henüz 2021 AKS başvuru tarihi için bir açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı AKS 2021 sınavının ne zaman yapılacağına dair açıklama yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz.

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI NEDİR?

MEB tarafından yapılan AKS sınavında kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenlerin asil öğretmenliğe geçişi sağlanıyor. Aday öğretmen olarak görev yapan öğretmenler bu sınav sonucuna göre asil öğretmen oluyor. Her yıl gerçekleştirilen AKS sınavı 81 ilde Türkiye'nin her ilinde yapılıyor. Asil öğretmenliğe geçiş için yapılan bu sınava Adaylık Kaldırma (AKS) deniyor.

AKS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

a. Adayın cevap kâğıdı 2 adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.

b. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden yapılacaktır.

c. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

ç. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

d. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

e. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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