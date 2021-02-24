AKS taban puanı 2021... AKS 2021 ne zaman yapılacak? MEB - Adaylık Kaldırma Sınavı tarihi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, asil öğretmenliğe geçerek aday öğretmenlikten ayrılmalarını sağlayan Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Her yıl gerçekleştirilen AKS 2021 koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden dolayı ne zaman yapılacak merak ediliyor. Binlerce öğretmen adayı, AKP 2021 taban puanını araştırırken, AKS 2021 ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. AKS 2021 sınav tarihi belli oldu mu?

ASİL ÖĞRETMEN OLMAK İÇİN AKP TABAN PUANI KAÇ OLMALI?

Asil öğretmenliğe geçiş için her yıl aday öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı'nde geçmek için öğretmenlerin 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilip, 60 (altmış) puan ve üzerinde puan alması gerekecektir. AKS sınavlarında önceki yıllarda 60 puan üzeri alan öğretmenler başarılı kabul edilmişti. 2021 AKS taban puanı olarak farklı bir açıklama geldiğinde haberlerimizde payalaşacağız.

AKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilen Adaylık Kaldırma (AKS) sınavı bu yıl ne zaman yapılacak sorusu, aday öğretmenlerin en çok sorduğu sorulardan birisi oldu. MEB henüz 2021 AKS başvuru tarihi için bir açıklama yapmadı. Milli Eğitim Bakanlığı AKS 2021 sınavının ne zaman yapılacağına dair açıklama yaparsa haberlerimizde yer vereceğiz.