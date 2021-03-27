Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İslam’ın temelindeki 5 şarttan biri olan oruç ibadetinin, ruhen ve bedenen kişiye birçok faydası bulunuyor. Özellikle kandilleri oruç tutarak geçirmenin ise büyük miktarda sevabı bulunuyor. Akşam ezanı saati ise İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan bütün müslüman vatandaşlar için önem arz ediyor.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da imsak 05:21'de, güneş ise 06:49'da doğacak. İstanbul'da akşam ezanı ise 19:30'da okunacak. Yine 27 Mart 2021 Cumartesi günü Ankara'da 05:09'da imsak olacak; güneş ise 06:34'te doğacak. Ankara'da akşam ezanı ise 19:14'te okunacak. İzmir'de de 05:35'te imsak vakti girecek. Güneş saat 06:57'de doğacak. İzmir'de akşam ezanı ise 19:36'da okunacak.

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazında 3 rekat farz; 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat vardır.

Yani kişi namazın sadece farzlarını kılıyorsa akşam namazı 3 rekat; sünnetleri de kılıyorsa akşam namazı 5 rekat olarak kılınacaktır.

AKŞAM NAMAZI FARZLARININ KILINIŞI

*1. REKAT

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.