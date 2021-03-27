Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İslam’ın temelindeki 5 şarttan biri olan oruç ibadetinin, ruhen ve bedenen kişiye birçok faydası bulunuyor. Özellikle kandilleri oruç tutarak geçirmenin ise büyük miktarda sevabı bulunuyor. Akşam ezanı saati ise İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan bütün müslüman vatandaşlar için önem arz ediyor.
27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da imsak 05:21'de, güneş ise 06:49'da doğacak. İstanbul'da akşam ezanı ise 19:30'da okunacak. Yine 27 Mart 2021 Cumartesi günü Ankara'da 05:09'da imsak olacak; güneş ise 06:34'te doğacak. Ankara'da akşam ezanı ise 19:14'te okunacak. İzmir'de de 05:35'te imsak vakti girecek. Güneş saat 06:57'de doğacak. İzmir'de akşam ezanı ise 19:36'da okunacak.
Akşam namazında 3 rekat farz; 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat vardır.
Yani kişi namazın sadece farzlarını kılıyorsa akşam namazı 3 rekat; sünnetleri de kılıyorsa akşam namazı 5 rekat olarak kılınacaktır.
AKŞAM NAMAZI FARZLARININ KILINIŞI
*1. REKAT
“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.
Sübhaneke duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
*2. REKAT
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettehıyyatü okunur.
“Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.
*3. REKAT
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir
Fatiha suresi okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.
AKŞAM NAMAZI SÜNNETLERİNİN KILINIŞI
*1. REKAT
Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.
Sübhanake duası okunur.
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.
“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
*2. REKAT
“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur
Zamm-ı sure okunur
“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.
“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.