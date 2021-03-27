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Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

27.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat kandili sebebiyle niyetli olan kişiler akşam ezanının okunması ile oruçlarını açıyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki ezan saatleri de bu anlamda oruç tutanların radarında bulunuyor. Akşam ezanı ile birlikte oruç açanlar, niyetlerinin kabul olmasını diliyor.

Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

İslam’ın temelindeki 5 şarttan biri olan oruç ibadetinin, ruhen ve bedenen kişiye birçok faydası bulunuyor. Özellikle kandilleri oruç tutarak geçirmenin ise büyük miktarda sevabı bulunuyor. Akşam ezanı saati ise İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan bütün müslüman vatandaşlar için önem arz ediyor.

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA?

27 Mart Cumartesi günü İstanbul'da imsak 05:21'de, güneş ise 06:49'da doğacak. İstanbul'da akşam ezanı ise 19:30'da okunacak. Yine 27 Mart 2021 Cumartesi günü Ankara'da 05:09'da imsak olacak; güneş ise 06:34'te doğacak. Ankara'da akşam ezanı ise 19:14'te okunacak. İzmir'de de 05:35'te imsak vakti girecek. Güneş saat 06:57'de doğacak. İzmir'de akşam ezanı ise 19:36'da okunacak.

İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ

ANKARA EZAN VAKİTLERİ

İZMİR EZAN VAKİTLERİ

Akşam namazı saat kaçta? Oruç kaçta açılıyor? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir ezan saatleri

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam namazında 3 rekat farz; 2 rekat sünnet olmak üzere toplamda 5 rekat vardır.

Yani kişi namazın sadece farzlarını kılıyorsa akşam namazı 3 rekat; sünnetleri de kılıyorsa akşam namazı 5 rekat olarak kılınacaktır.

AKŞAM NAMAZI FARZLARININ KILINIŞI

*1. REKAT

“Niyet ettim Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Sübhaneke duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

*2. REKAT

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettehıyyatü okunur.

“Allah'u Ekber” denir ve Üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

*3. REKAT

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. “Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah” denir ve akşam namazının farzı tamamlanır.

AKŞAM NAMAZI SÜNNETLERİNİN KILINIŞI

*1. REKAT

Niyet edilir. “”Niyet ettim Allah rızası için bu günkü Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve “Allah'u Ekber” denilerek tekbir getirilir.

Sübhanake duası okunur.

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir burada “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allahü Ekber” diyerek iki defa “Secde”ye gidilir ve üç defa “Sübhane Rabbiyel-a'lâ” denir.

“Allahü Ekber” diyerek “Kıyam”a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

*2. REKAT

“Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim” denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

“Allah'u Ekber” denir ve Rükü'a eğilinir: “Subhane Rabbiyel Azim” üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: “Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd” denir.

“Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir. “Allah'u Ekber” denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. “Allah'u Ekber” denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere “Subhane Rabbiyel Ala” denir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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Ankara İstanbul İzmir

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