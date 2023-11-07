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Akşamları köpeklerin havlamasından kuşkulandı, görüntüleri izleyince anladı: 'Üç gündür aynı saatte geliyor'

07.11.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Van'ın Özalp ilçesinde bir mahalleye inen ayıyı kovalayan köpekler güvenlik kamerasına yansıdı.

Özalp ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'ne inen ayı tedirginlik yaşattı. Üç akşamdır mahalledeki köpeklerin sürekli havlamasından kuşkulanan mahalle sakinlerinden Ergin Yıldırımçakar, evinde kurduğu güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntüye baktığında köpeklerin bir ayıyı kovaladığını fark etti. Üç akşamdan bu yana köyün köpeklerinin huzursuz olduğunu ifade eden Yıldırımçakar, "Güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda ayının mahalleye indiği ve bahçeye girdiğini gördüm. Ayı üç gündür köye geliyor. Köpeklerin seslerini duyunca bende hemen kameranın karşısına geçip görüntüleri kontrol ettim. Baktım ki köpekler bir ayı kovalıyor. Ayı ya aç kalmış ya da bir leş bulmuş ki üç gündür aynı saatte geliyor" dedi.

(İHA)

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Van ayı

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