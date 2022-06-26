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Aksaray'da deve kuşu paniği! Kadını böyle kovaladı...

26.06.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de görülmesi neredeyse imkansız olan bir görüntü Aksaray’dan geldi. Aksaray’da Kültür Park’taki barınakta tutulan deve kuşu kafesinden kaçarak kafedeki müşteriyi kovaladı. Olay anını görenler gözlerine inanamazken o anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

Deve kuşu müşteriyi kovaladı! Görenler gözlerine inanamadı. Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşu, yerinden çıkıp, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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Olay, parktaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı barınakta sergiledikleri deve kuşuna yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu. Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı. Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.

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Aksaray
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