HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da feci olay! Ailesi fark edince sinir krizi geçirdi

Aksaray'da feci olay! Ailesi fark edince sinir krizi geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 21:17 | Son Güncelleme

Aksaray’da anneannesine gezmeye gelen Afganistan uyruklu Samıullah Jomaali (2), 3'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Taşpazar, Mahallesi 841 Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Babası Memetullah ile anneannesi Raziye Özbek’e ziyarete gelen Samıullah Jomaali, evin mutfağında oynarken kapısı açık olan balkona çıktı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Oradaki sobanın üzerinde de çıkan Jomaali, dengesini kaybedip 3'üncü kattan düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada çocukların düştüğünü öğrenip, aşağı inen ailesi ise sinir krizi geçirdi.

O anlarda çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaybedildi. Yaralı minik Jomaali, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Jomaali'nin hayatı tehlikesinin devam ettiğini belirtildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mezarlıktaki mangal fotoğrafı olay yarattıMezarlıktaki mangal fotoğrafı olay yarattı
Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildiBakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi
1/

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

Dikkat çeken açıklama: Bir sonucu olacaktır

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Bikini hali olay olmuştu! Sevgilisi mahkeme kararını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren cevap!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan güldüren cevap!

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Termometreler patladı! Sokaklar boş kaldı

Vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti! Park yeri kalmadı

Vatandaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti! Park yeri kalmadı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

ABD 50 yıl önce gönderdi! Elazığ'da okulun çatısından çıktı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

Uğur Dündar yazısı kriz yarattı! Yayından kaldırıldı ardından...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Diğer Haberler
Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

Kocası tarafından bıçaklandı, komşusuna sığındı ama...

Tunç Soyer'den İzmir'deki o manzara sonrası uyarı

Bu görüntü Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Uyarı geldi

Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Bakü’deki kanser hastası Türk, ambulans uçakla İstanbul’a getirildi

Diyarbakır'da koronavirüs vaka sayısı giderek artıyor! 6 günde 200 vaka

Bir ilimizde vaka sayısı giderek artıyor!

İzmit'te kanlı hesaplaşma! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Kanlı hesaplaşma! Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.