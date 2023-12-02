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  4. Aksaray'da gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

Aksaray'da gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

02.12.2023 07:26 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da 'dur' ihtarına uymayan sürücüyle polisler arasında kovalamaca yaşandı. Bir polis memurunun yaralandığı ve 20 dakika süren kovalamacada 5 kişi yakalandı. Yere yatırılan şüpheliler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray'da gece yarısı hareketli dakikalar! Bir polis yaralandı, böyle yakalandılar

Olay gece yarısı Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslar üzerinde fiziksel takip yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri organize sanayi girişinde bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına uymayarak gaza basan sürücü ve polis arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu otomobil karayolunda sıkıştırılarak durduruldu.

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POLİSİ YARALADILAR

Araçtan inen polis memurları şüpheli araca yaklaştığı esnada tekrar kaçmak için gaza basan sürücü önce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli bir polis memuruna sonrada sivil polis otosuna çarptı. Diğer polis aracının önünü kesmesiyle kaçması engellenen sürücü V.D. ve araçta bulunan T.D., İ.A., M.B. ve T.G. olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yere yatırılan şüpheliler ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı.

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PARMAK VE KOLU KIRILMIŞ

Yaralanan polis memuruna ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulans beklenmeksizin polis otosuna bindirilen yaralı polis memuru Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun parmak ve kolunun kırıldığı öğrenildi. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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