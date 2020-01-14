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  4. Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Aksaray’da kaçak ürünlerle sahte içki imal edilen depoya gerçekleştirilen operasyonda 222 litre sahte içki ele geçirildi.O

Operasyon, Muhsin Çelebi Mahallesinde bulunan bir depoya gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, depoda kaçak ürünlerle sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri takibe başladı.

Yaklaşık 2 hafta takip yapan KOM ekipleri yeterli delil ve bulgulara ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye bastı.

Depoya gerçekleştirilen operasyonda A.N.E. (41) ile K.Y. (52) isimli 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, depoda ve 2 şüpheliye ait otomobilde yapılan aramalarda toplam 80 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 10 litre satışa hazır halde pet şişede viski, 60 litre rakı, 10 litre votka, 30 litre viski, 30 litre votka, 2 litre viski aroması, 5 litre gliserin maddesi, 2 adet huni, 2 adet maşrapa, 3 adet alkol yapımında gliserin enjekte etmekte kullanılan enjektör ve çok sayıda bidon ve varil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Aksaray sahte içki

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