Aksaray'da Saliha Tuncel rezidansın 7’nci katından düşerek ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tutuklandı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Aksaray'daki bir rezidansta meydana gelmişti. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi H.İ. A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Saliha Tuncel

TUTUKLANDI

Hemşire Tuncel'in ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Doktor H.İ.A.

"SEVGİLİSİ DEDİKLERİ DOKTOR KIZIMI KATLETTİ"

Dün, adliye girişinde konuşan baba Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, ''Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti. 3 kızım var. Saliha ikinci kızımdı. 5-6 yıldır hemşirelik yapıyordu. Ben olayı görmedim, sadece ifadelerle ve duyumlarla hareket ediyoruz. Şu anda bana savcı bey gerekeni anlatacak. Gördüm desem yalan olur'' dedi.

Baba Salim Tuncel

"İNTİHAR EDECEK BİR KİŞİ SEÇİME GELECEĞİM DER Mİ?"

Gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının desteğiyle adliye binasına giren Salim Tuncel, kızının pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için Niğde'ye gelmeyi planladığını belirterek, ''Kızım beni olaydan 2 gün önce aradı ve 'Baba pazar günü seçime geleceğim' dedi. İntihar edecek bir kişi seçime geleceğim der mi?'' diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA



