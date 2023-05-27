HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aksaray'da Saliha Tuncel rezidansın 7’nci katından düşerek ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tutuklandı

Aksaray'da Saliha Tuncel rezidansın 7’nci katından düşerek ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tutuklandı

27.05.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da özel bir hastanede görev yapan 25 yaşındaki hemşire Saliha Tuncel, bir rezidansın 7’nci katından 3’üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tuncel'in ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan hastane müdürü tutuklandı, doktor adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da Saliha Tuncel rezidansın 7’nci katından düşerek ölmüştü! Olayda yeni gelişme: Tutuklandı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Aksaray'daki bir rezidansta meydana gelmişti. Özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel, aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru sevgilisi H.İ. A.'nın oturduğu binanın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

rezidansta-balkondan-dusup-olen-hemsirenin-doktor-sevgilisi-yeniden-gozaltinda_1846_dhaphoto6

Saliha Tuncel

TUTUKLANDI

Hemşire Tuncel'in ölmesine ilişkin adliyeye sevk edilen hastane müdürü Ç.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Doktor H.İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

4

Doktor H.İ.A.

"SEVGİLİSİ DEDİKLERİ DOKTOR KIZIMI KATLETTİ"

Dün, adliye girişinde konuşan baba Salim Tuncel, kızının cinayete kurban gittiğini öne sürerek, ''Kızımın olayı kadın cinayeti. Sevgilisi dedikleri doktor İbrahim, benim kızımı katletti. 3 kızım var. Saliha ikinci kızımdı. 5-6 yıldır hemşirelik yapıyordu. Ben olayı görmedim, sadece ifadelerle ve duyumlarla hareket ediyoruz. Şu anda bana savcı bey gerekeni anlatacak. Gördüm desem yalan olur'' dedi.

rezidansta-balkondan-dusup-olen-hemsirenin-doktor-sevgilisi-yeniden-gozaltinda_1846_dhaphoto1

Baba Salim Tuncel

"İNTİHAR EDECEK BİR KİŞİ SEÇİME GELECEĞİM DER Mİ?"

Gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının desteğiyle adliye binasına giren Salim Tuncel, kızının pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanmak için Niğde'ye gelmeyi planladığını belirterek, ''Kızım beni olaydan 2 gün önce aradı ve 'Baba pazar günü seçime geleceğim' dedi. İntihar edecek bir kişi seçime geleceğim der mi?'' diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Sakın bunu yapmayın: Kirada oturan kadın şok üstüne şok yaşadıYer: İstanbul! Sakın bunu yapmayın: Kirada oturan kadın şok üstüne şok yaşadı
İddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldiİddialar gündem olmuştu! Eski Bakan Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi
Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'Yüzde 11,6 damgasını vurdu! 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu?'
Anahtar Kelimeler:
Hemşire Aksaray

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Arda Turan'dan maç biter bitmez Fatih Terim sözleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam açıklaması: Hesaplamalar sürüyor

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Evine gelen kardeşinden 5 dakikalık cinsel ilişki izni istedi! Olay diyalog

Ses getirecek sözler! 'Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın'

Ses getirecek sözler! 'Erdoğan'a oy verin ama sızlanmayın'

Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi

Meral Akşener sahneden İlber Ortaylı'ya seslendi

Tırın çarptığı yolcu otobüsü küle döndü! Yaralılar var

Tırın çarptığı yolcu otobüsü küle döndü! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

40 timsahın olduğu havuza düştü! Paramparça edildi

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.