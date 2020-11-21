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Aksaray'da uyuşturucu tacirinin yakınları kadın muhabiri darp etti

21.11.2020 16:10 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve jandarmaya mukavemet eden 2 şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında, şüphelilerin yakınları görüntü almak isteyen muhabirlere saldırıp, bir kadın muhabirini darp etti.

Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve jandarmaya mukavemet eden 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adileyedilen şüphelilerin, 2 kadın yakını, görüntü almak isteyen kadın muhabiri darp etti. Saldırı anı orada bulunan diğer gazeteciler tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Aksaray merkez bağlı Gülağaç ilçesi Osmanlı köyüne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliğini belirledikleri Ö.O. (23) isimli şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından jandarma ekipleri, şüpheli Ö.O.'yu köye getirdiği uyuşturucu maddelerini A.T.'ye (22) satmak isterken suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alırken, jandarmaya direnen şüphelilerden birinin yakını N.O.'da (33) gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheli Ö.O.'nun evinde yapılan aramada, 60 gram bonzai, 5 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 700 TL nakit para ele geçirildi.

KADIN MUHABİRİ DARP ETTİLER

Jandarmadaki ifadesinin ardından şüphelilerden A.T., serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı Ö.O. ve jandarmaya mukavemet eden N.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları Ceylan B. (24), Gülnaz Y. (31) ve Ramazan A. (24) görüntü almak isteyen muhabirlere saldırdı. Sözlü ve fiziki saldırılarının ardından Gülnaz Y. ve Ceylan B., daha sonra kadın muhabirin saçlarını çekerek darp etti. Ramazan A., görüntü çeken bir kameramanın arkasından saldırdı. Yaşanan arbede yine orada bulunan gazeteciler tarafından görüntülendi. Jandarmanın müdahale ettiği olayın ardından muhabirler kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine saldırgan Gülnaz Y. Ceylan B. ve Ramazan A., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

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