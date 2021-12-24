Son dakika... Aksaray’daki öğretmen skandalın yeni gelişme! Ali Rıza Yücel'den şoke eden savunma…

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesi olayı herkesin tepkisini çekti. Dayakçı öğretmen görevden el çektirilirken, hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle deva açıldı. Yücel hakkında idari soruşturma da sürerken ifadesine ulaşıldı.

Sabah’ın haberine göre; Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti. Bende kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik. Hatta olabilir diye düşünmüştük. Ama görüntüleri izleyince şok geçirdik. Bu yapılanlar bir çocuğa değil büyük bir insana bile yapılmaz. Kendisi bile 1-2 tokat attım zannetmiştim meğer daha çok vurmuşum demiş. Çocuğumun durumu da iyiye gidiyor. Psikolojik destek almaya başladık. Devletimizin sağ olsun ilk günden beri yanımızda. Bundan sonrası yargının işi" diye konuştu.

