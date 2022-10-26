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Aksaray polisinden 7 farklı noktada uygulama! Yakalanan 26 şüpheliden 9’u tutuklandı

26.10.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla 1 hafta boyunca 7 farklı noktada uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanırken, 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray polisinden 7 farklı noktada uygulama! Yakalanan 26 şüpheliden 9’u tutuklandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi tarafından kentin 7 farklı noktasında huzur güven uygulaması çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi. 1 haftada suç ve suçlularla mücadele edilmesi başta olmak üzere vatandaşların huzur ve güven duygusunun arttırılmasına yönelik kentte sabit denetimler yapıldı.

Akşam saatlerinde başlayan denetimler sabit noktalarda gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Denetim noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcular indirilirken, araçlar ve şahıslar didik didik arandı. Asayiş Şubesi ekiplerine denetimlerde mahalle ve çarşı bekçileri de eşlik ederken, 4 bin 23 vatandaşın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 273 aracın kontrol edildiği uygulamada POLCEP mobil sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda hırsızlık, kasten öldürme, tefecilik ve muhtelif suçlardan aranma kaydı bulunan 26 kişi gözaltına alındı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

26 kişiden toplam 9 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde aynı zamanda, 16 ayrı şahıstan 17,52 gram metamfetamin, 27,44 gram esrar ve 11,28 gram eroin maddesi ele geçirildi. 10 farklı şüpheliden yakalanan 6 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 45 fişekle, 4 kurusıkı tabanca ve 39 adet fişeğe el konuldu. Uygulamalarda trafik yönünden yapılan incelemelerde ise çalıntı olduğu tespit edilen 4 motosiklet çekici ile otoparka çekildi. İl Emniyet Müdürlüğü, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” diyerek resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımda bulundu. (İHA)

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