HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray tamamen kapandı: Kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

Aksaray tamamen kapandı: Kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

07.03.2021 10:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aksaray tamamen kapandı: Kısıtlamada bakkal ve manavlar da kapalı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritaya göre, çok yüksek riskli il olarak kırmızı kategoride bulunan Aksaray'da, bugün sokağa çıkma kısıtlamasında bakkal ve manavlar da kapatıldı. Tam kapanmanın uygulandığı kentte sadece süt üreticileri, sütlerin günlük toplanması gerektiği için seyreltilmiş şekilde çıkabilecek.

Kırmızı kategorideki Aksaray'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'a kadar devam edecek. Kentte diğer illerden farklı olarak tam kapanma uygulaması yapılıyor. Bakkal ve manavlar dahil kapatıldı. Kısıtlamalara uyulurken, polis de kentin farklı noktalarında kontrol noktaları oluşturdu. Sağlık Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada Aksaray'daki vaka sayısı 123,08’den 140,89’a yükseldi.

Aksaray'da flaş karar! Pazar günü kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacakAksaray'da flaş karar! Pazar günü kimse sokağa çıkamayacak, her yer kapalı olacak

Vali Hamza Aydoğdu, hafta içi denetimler sırasında yaptığı açıklamada, "Pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hiçbir şekilde, hiçbir vatandaşımız sokağa çıkmayacak. Bakkallar, manavlar, parklar dahil olmak üzere her yer kapalı olacak." dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra... Kısıtlamayı ihlal etti! Önce ters yöne araç kullandı, sonra...
AFAD son depremler listesiAFAD son depremler listesi
Kaç çeşit otomatik vites vardır?Kaç çeşit otomatik vites vardır?
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Aksaray Koronavirüs risk haritası

En Çok Okunan Haberler

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Kefaret’in setinden paylaştı: 'Her hafta bıktık ya'

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla taradılar

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Ünlü şarkıcı polis baskınında yakalandı

Ünlü şarkıcı polis baskınında yakalandı

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Ekipler alarma geçti! Sokaktaki tüm evleri ateşe verdi

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

Meteoroloji'den Türkiye geneli için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Yunanistan mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Yunan mayın tarama gemisi Ege'ye gidiyor

Bursa'da kadın oto yıkamacı görenleri şaşırtıyor!

Bu dükkana ilk kez giren şaşkına dönüyor

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AFAD son depremler! Deprem mi oldu? Ne zaman nerede deprem oldu?

AFAD son depremler listesi

Bilim Kurulu Üyesi Akın'dan 'normalleşme' uyarısı: Virüs startta bekliyor

Bilim kurulu üyesinden kafe ve restoranlara gideceklere uyarı

İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı

Dehşet anları: Tartıştığı adamı 12. kattan aşağı attı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.