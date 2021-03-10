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  4. Aksaray Valisi Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Aksaray Valisi Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

10.03.2021 11:22 | Son Güncelleme:
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun, kent merkezinde Kovid-19 tedbirleri denetiminde bulunduğu sırada karşılaştığı liseli kız öğrencilerle "Müslüm Gürses" diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı.

Eski Sanayi Caddesi'nde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Aydoğdu, karşılaştığı kız öğrencilerle, yüz yüze sınavlar, pandemi ve gençlik üzerine sohbet etti.

"MÜSLÜM GÜRSES" CEVABI GÜLÜMSETTİ

Aydoğdu'nun dinledikleri müzik türünü sorduğu liseli öğrenciler "Karışık dinliyoruz" cevabı verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Ortaya karışık ızgara yani." diye karşılık verdi.

Bir kız öğrencinin "Bazen dertli olunca Müslüm diyoruz." demesi üzerine gülümseyen Vali Aydoğdu öğrencilere "Gerçekten Müslüm Gürses'i dinliyor musunuz?" diye sordu.

Gülüşmelerin ardından öğrencilerin "Dinlemez miyiz?", "Müslüm dinlenmez mi?" ve "Hangimiz sevmedik?" cevapları vermesi üzerine Aydoğdu, "Müslüm Gürses biraz daha bizim dönemimizin. Genellikle hikayesi olan insanlar onu dinler. Şimdiki gençler pop, rap dinliyor da onun için sordum." dedi.

Öğrenciler, eskinin şarkılarındaki anlam ve sözlerinin yeni dönem şarkılarından daha iyi olduğunu, o nedenle Müslüm Gürses gibi usta sanatçıları da dinlediklerini belirtti.

Vali Aydoğdu, pandemi tedbir ve kurallarına uydukları için tebrik ettiği, ardından da özçekim yaptığı öğrencilere, "Beni etiketleyin sizi rt yapayım" dedi.

Aydoğdu, "Hayatınızda başarılar diliyorum." diyerek öğrencilerle vedalaştı.

(AA)

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Aksaray Müslüm Gürses

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