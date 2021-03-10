Aksaray Valisi Aydoğdu ile kız öğrenciler arasındaki 'Müslüm Gürses' diyaloğu gülümsetti

Gülüşmelerin ardından öğrencilerin "Dinlemez miyiz?", "Müslüm dinlenmez mi?" ve "Hangimiz sevmedik?" cevapları vermesi üzerine Aydoğdu, "Müslüm Gürses biraz daha bizim dönemimizin. Genellikle hikayesi olan insanlar onu dinler. Şimdiki gençler pop, rap dinliyor da onun için sordum." dedi.

Aydoğdu'nun dinledikleri müzik türünü sorduğu liseli öğrenciler "Karışık dinliyoruz" cevabı verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Ortaya karışık ızgara yani." diye karşılık verdi.

Eski Sanayi Caddesi'nde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Aydoğdu, karşılaştığı kız öğrencilerle, yüz yüze sınavlar, pandemi ve gençlik üzerine sohbet etti.

Öğrenciler, eskinin şarkılarındaki anlam ve sözlerinin yeni dönem şarkılarından daha iyi olduğunu, o nedenle Müslüm Gürses gibi usta sanatçıları da dinlediklerini belirtti.

Vali Aydoğdu, pandemi tedbir ve kurallarına uydukları için tebrik ettiği, ardından da özçekim yaptığı öğrencilere, "Beni etiketleyin sizi rt yapayım" dedi.

Aydoğdu, "Hayatınızda başarılar diliyorum." diyerek öğrencilerle vedalaştı.

(AA)

