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Aksaray’da 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

Aksaray’da iki grup arasında arasında çıkan kavgada tüfekle 2 kişiyi yaralayan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, dün Taşpazar Mahallesi 818.

Aksaray’da 2 kişiyi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Aksaray’da iki grup arasında arasında çıkan kavgada tüfekle 2 kişiyi yaralayan ve güvenlik kameralarına yansıyan olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Taşpazar Mahallesi 818. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem K. (38) ile telefonculuk yapan Nihat Ö. (45) ve Ali E. (40) arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Erdem K. iddiaya göre eşinin çantasından aldığı pompalı tüfekle Nihat Ö. ve Ali E.’ye ateş etti. Nihat Ö. ve Ali E. tüfekten çıkan saçmalardan yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekipleri ve polise haber verildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Erdem K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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