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Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

AKSARAY'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi.

Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı. Alevler bir anda tesisi sararken, olay sırasında yemekhanede olan işçiler yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. Tesise Aksaray Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, tesisi saran alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Aksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendiAksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendiAksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendiAksaray'da et entegre tesisinde yangın; 6 işçi dumandan etkilendi

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