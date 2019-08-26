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Aksaray’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Aksaray’da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 29.

Aksaray’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Aksaray’da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zülküf C. (54) idaresindeki 06 FH 5522 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Canan C. (34), Abdurrahman C. (79), D.C. (12) ve D.C. (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

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