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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu ikisi çocuk 7 kişi yaralandı.

Fatih Yılmaz idaresindeki 46 AY 068 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 35. kilometresinde Taner Yıldırım'ın kullandığı 35 ALH 10 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Yılmaz ile birlikte Emir Gümüş (17), Senanur Altuntaş (23), Ebubekir Altuntaş (15), İsmail Yılmaz (69), İbrahim Kabak (62) ve Selim Yılmaz (40) yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Aksaray trafik kazası yaralı

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