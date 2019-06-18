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Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 12:00 | Son Güncelleme

Aksaray’da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Aksaray-Konya karayolu 9’uncu kilometresinde meydana geldi.

Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2 yaralı

Aksaray’da kontrolden çıkan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Aksaray-Konya karayolu 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Şah F. (40) idaresindeki 12 AAD 243 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile aynı araçta bulunan Alaattin O. (45), Kenan Demir (54) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kenan Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minibüs sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da minibüs devrildi: 1 ölü ,2 yaralı

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