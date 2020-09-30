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Aksaray’da otomobil, kırmızı ışıkta geçen otomobile çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 21:36 | Son Güncelleme

Aksaray’da otomobilin kırmızı ışıkta geçen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 50 kilometresi Eşmekaya Beldesi ışıklı kavşakta saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Aksaray’da otomobilin kırmızı ışıkta geçen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 50 kilometresi Eşmekaya Beldesi ışıklı kavşakta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Şamil K. (55) idaresindeki 35 BZT 84 plakalı otomobil, Konya istikametinden Eskil İlçesi istikametine kırmızı ışıkta geçen Ö.G. (67) 42 BAR 37 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücü Şamil K. ve her iki araçta yolcu olarak bulunan Erhan B. (37), Hazal K. (46), Hiranur K. (4) ve Hüdeyda B. (60) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, Erhan B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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