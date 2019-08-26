HABER

Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Aksaray’da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya beldesi mevkisinde meydana geldi.

Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah erken saatlerde Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya beldesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa A. (55) idaresindeki 44 LF 550 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Gazel A. (52) ve Merve Dilan A. (26) yaralanırken, Ahmet Enes Aslan (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Balkonda oturan kadını başından vurdular! Balkonda oturan kadını başından vurdular!
Kars Esnaf Odaları Birliği Başkanı Burulday kazada yaralandıKars Esnaf Odaları Birliği Başkanı Burulday kazada yaralandı
Sulama kanalı borusu patladı, meyve bahçeleri su altında kaldıSulama kanalı borusu patladı, meyve bahçeleri su altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

G.Saray'a son dakika şoku

G.Saray'a son dakika şoku

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.