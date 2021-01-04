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  4. Akşehir’de kısıtlamada kurallara uymayanlara 57 bin liralık ceza

Akşehir’de kısıtlamada kurallara uymayanlara 57 bin liralık ceza

04.01.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Akşehir’de kısıtlamada kurallara uymayanlara 57 bin liralık ceza

Konya’nın Akşehir ilçesinde 31 Aralık 2020 saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’a kadar süren 80 saatlik sokağa çıkma yasağında kurallara uymayanlara emniyet güçlerince toplam 57 bin 260 TL ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Akşehir’de 37 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali için 800 TL’den 29 bin 600 TL, 6 kişiye maske takmadığı için 900 TL’den 5 bin 400 TL, 1 iş yeri açık olduğu için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Konya’nın Akşehir ilçesinde 31 Aralık 2020 saat 21.00’de başlayıp 4 Ocak 2021 saat 05.00’a kadar süren 80 saatlik sokağa çıkma yasağında kurallara uymayanlara emniyet güçlerince toplam 57 bin 260 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir’de 37 kişiye sokağa çıkma yasağı ihlali için 800 TL’den 29 bin 600 TL, 6 kişiye maske takmadığı için 900 TL’den 5 bin 400 TL, 1 iş yeri açık olduğu için 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ayrıca 33 araç sürücüsüne 19 bin 110 TL ceza kesilirken, 2 araç trafikten men edilerek, 3 alkollü araç sürücüsünün de sürücü belgelerine el konuldu.
Uyuşturucu madde ele geçirildi
Sokağa çıkma yasağında bir araçtaki şahısların üzerinde uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri aracı stat kavşağında gördü ve dur ihtarında bulundu. Araç sürücüsünün durmayarak kaçtığı olayda kovalamaca sonucunda araç Karayolları kavşağında yakalandı. Araçtaki sürücü S. Ç. ile C.T. gözaltına alındı. Kovalamaca sırasında araç sürücü tarafından dışarıya karton kutu atıldığı, atılan karton kutu kontrol edildiğinde ise cam şişe içerisinde sıvı şeklinde ve bir fişek halinde 40 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan bong diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlalden bin 600 TL ceza yazıldı.

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