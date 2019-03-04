Akşener: Bu komplo, demokrasiye ve millet iradesine karşı kuruldu

Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi için İYİ Parti'den de Demokrat Parti'den (DP) de adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili konuştu. Akşener, "Bu komplo, sadece Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş olarak değerlendirilemez. Bu, demokrasiye ve millet iradesine karşı kurulan namertçe, korkakça komplo ve ihanettir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte yerel seçim için DP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ayfer Yılmaz'ın kentte tanıtıldığı törene katıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki törende hitap eden İYİ Parti lideri Akşener, "25 yıllık siyasi hayatımda gerek DYP gerek MHP bünyesinde pek çok acılı zamanlara, haksızlığa uğranan dönemlere şahitlik ettim. Özellikle 28 Şubat döneminde, 'DYP'nin tabelaları dahi inecek' denildiği dönemde, demokrasi aşığı Mersin'den seçilen milletvekillerinin kaya gibi yerinde durduğunu gördüm. O günün postallarından korkanların karşılarında durduk. O kadar çok şey yaşanmıştı ki ben insanların bu derece namert olabileceğini düşünmedim. Bu komployu yırtıp, atmak hepimizin görevidir. Bu komplo, sadece Kocamaz ve İYİ Parti'ye kurulmuş bir komplo olarak değerlendirilemez. Bu, demokrasiye ve millet iradesine karşı kurulan namertçe, korkakça bir komplo ve ihanettir" diye konuştu.