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Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 14:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun evine ziyarette bulundu.

Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun evine ziyarette bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akşener, küçük kızın durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.
Küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgi veren Akşener, bu olaylarla ilgili caydırıcı hukuki tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Akşener, " Bu konuya ilişkin Meclis'te bir çalışma yapılacak. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben 3 yaşında bir çocuğun babaannesiyim. Yani ne ara bu hale geldik; bu manada hukuki tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Sağlık durumları iyi" dedi.
Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığından ailenin yanında haberdar olduğunu söyleyen Akşener, "Sayın Soylu'nun açıklamasını duyduk, oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre, zaten teşhis etmiş" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Akşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret ettiAkşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret ettiAkşener, cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kızın evini ziyaret etti

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