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  4. Akşener'e tazminat davası açmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o parayı TÜRGEV'e bağışladı

Akşener'e tazminat davası açmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o parayı TÜRGEV'e bağışladı

12.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den 55 bin TL manevi tazminat kazandı. Erdoğan, kazandığı tazminatı Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfına (TÜRGEV) bağışladı.

Akşener'e tazminat davası açmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan o parayı TÜRGEV'e bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 Mart ayında Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu ve bunun üzerine Akşener aleyhine Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

Yargılama sonucu Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle TÜRGEV'e bağışlandığını kaydetti.

(DHA)

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan

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