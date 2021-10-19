Akşener ile Kılıçdaroğlu yarın görüşecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edecek.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada Akşener'in yarın sabah 10.30'da grup toplantısı yapacağı ardından CHP Genel Merkezine geçeceği bildirildi. İki liderin yarın saat 12.00’da başlayacak görüşmesinin ardından basına açıklama yapılması bekleniyor.
Millet İttifakı içerisinde yer alan siyasi partiler arasında lider düzeyinde yapılan doğrudan görüşmelerin sayısı geçen haftadan bu yana arttı.
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