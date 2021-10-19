İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek "Boş zamanlarda belediye binasına uğrayan bu şahsın gezmediği yer kalmamıştır. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın sipariş bir senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmesinin amacı nedir, varmak istediği yer neresidir? Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet hiç güvenir mi?" açıklamasını yapmıştı.

"BENİ NE KADAR SEVİYORMUŞ BAHÇELİ"

NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısında konuşan İmamoğlu “Söylediklerinden şimdi haberim oldu. Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki” dedi.



