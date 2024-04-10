HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Akşener'in adaylık açıklamasına Devlet Bahçeli'den ilk yorum: 'Kararından vazgeç' çağrısı

Akşener'in adaylık açıklamasına Devlet Bahçeli'den ilk yorum: 'Kararından vazgeç' çağrısı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.04.2024 08:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 27 Nisan'daki İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını duyurmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bayram namazı sonrasında Akşener için ilk açıklama geldi. Bahçeli, "Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Meral Akşener'in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olması gerektiğini düşünmekteyim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in adaylık açıklamasına Devlet Bahçeli'den ilk yorum: 'Kararından vazgeç' çağrısı

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli burada yaptığı açıklama, "Önümüzdeki siyasi istikrarı siyasi partilerle ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener’in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında, onunla aday olmayı düşünen partiye güç verme kararı alan proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye’nin meselelerine çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim.

Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeme kararını vermeyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatında faaliyetleri geçiren. İstişarelerle partilerini güçlendirecekleri bir yola girmelerini istiyorum. Benim görüşüm budur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önemli aşamalar sağlamış olan büyük yangınlar, seller, bütün bunların yanında yılladır devam eden terörle mücadelede de büyük meksefeler katedilmiştir. Yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin yeniden dirilişi milletler mücadelesinde layık olduğu yeri alması için bize vesile olmaktadır. Burada dikkatli olmak gerekiyor.

"SİYASİ İSTİKRAR SAĞLANMALIDIR"

Matematikte 4 işlem vardır. Çıkarma ile bölme küçültür, çarpma ile toplama büyültür. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Türkiye'de siyasi kurumlarımız demokrasinin güçlenmesine hep beraber arzuluyorlarsa önce siyasi istikrarı sağlamaları gerekiyor.

Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı, sonra da ülkeye siyasi istikrar getirme, daha sonra da güçlü bir Türkiye'nin yükselişinde katkı bulunmak olmalıdır.

TV'leri yakinen takip e diyoruz. Konuşmacıları takip ediyoruz. Fakat bu yorumların hepsi genelleşme, cepheleşme, ayrımlaşmayla devam ediyor. Bunlara da son vermek gerekiyor. Basın mensuplarımız, onların akşama kadar yapan değerlendirmeleri Türkiye’nin hedefleriyle paralel ve aydınlatıcı olmalıdır. Buna dikkat etmek gerekir.

Türkiye'de yine siyasi tartışmalar, yeni adaylar ortaya çıkmalar geçmişte olduğu gibi süregelmektedir. Her seçim sonrası suçlu aranmaktadır. Bu partide değil parti dışı unsurlarla partiye yenileşme. 6'lı masa Türk siyasi hayatında önemli bir örnektir.

Şimdi de kongreleri yapma kararı alınırken partileri yenileştirmeye gayet gösterene söylemlerle muhatap olmaktadırlar. Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. İYİ Parti TBMM'de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Bu siyasi kurumlar demokrasinin vazgeç unsurlarıdır.

Biraz evvel söylediğim gibi çarpma ve toplamıyla çizgide siyasi istikrarsızlığa kucak vermeye çalışmaktadır. Bizden ayrılan siyasi partinin tartışıyı konu 27 Nisan'da kongreleri olacaktır. MHP bu tartışmaları siyasi hayatı boyunca yaşanmıştır. Sonuç itibarıyla MHP ayakta kalabilmiştir. Bütün siyasi partilerin de ayakta kalması gerekir. Gördüğüm gibi önüne gelen aday olmaktadır. Çoklu adaylar bölünmelere neden olabiliyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafiğe bayram kısıtlaması, tarih ve saat verdiBakan Yerlikaya duyurdu! Trafiğe bayram kısıtlaması, tarih ve saat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayı
Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdiPortakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Meral Akşener
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafiğe bayram kısıtlaması, tarih ve saat verdi

Bakan Yerlikaya duyurdu! Trafiğe bayram kısıtlaması, tarih ve saat verdi

Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor!

Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor!

IMF: Türkiye'de yaşanan ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

IMF: Türkiye'de yaşanan ekonomik şoklar dünyayı etkiliyor

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Akşener'in adaylık kararına Devlet Bahçeli'den ilk yorum

Akşener'in adaylık kararına Devlet Bahçeli'den ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 günde 3 ameliyat geçirdi! Değişimi dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.