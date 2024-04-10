Akşener'in adaylık açıklamasına Devlet Bahçeli'den ilk yorum: 'Kararından vazgeç' çağrısı

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Bahçeli burada yaptığı açıklama, "Önümüzdeki siyasi istikrarı siyasi partilerle ilişkilendirerek Sayın Meral Akşener’in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında, onunla aday olmayı düşünen partiye güç verme kararı alan proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye’nin meselelerine çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim.

Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, kardeşliğimiz bulunan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeme kararını vermeyle 27 Nisan'da Türk siyasi hayatında faaliyetleri geçiren. İstişarelerle partilerini güçlendirecekleri bir yola girmelerini istiyorum. Benim görüşüm budur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önemli aşamalar sağlamış olan büyük yangınlar, seller, bütün bunların yanında yılladır devam eden terörle mücadelede de büyük meksefeler katedilmiştir. Yeni yüzyılın ikinci evresi Türk milletinin yeniden dirilişi milletler mücadelesinde layık olduğu yeri alması için bize vesile olmaktadır. Burada dikkatli olmak gerekiyor.

"SİYASİ İSTİKRAR SAĞLANMALIDIR"

Matematikte 4 işlem vardır. Çıkarma ile bölme küçültür, çarpma ile toplama büyültür. Türkiye'nin birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Türkiye'de siyasi kurumlarımız demokrasinin güçlenmesine hep beraber arzuluyorlarsa önce siyasi istikrarı sağlamaları gerekiyor.

Bu gidişat iyi değildir. Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı, sonra da ülkeye siyasi istikrar getirme, daha sonra da güçlü bir Türkiye'nin yükselişinde katkı bulunmak olmalıdır.

TV'leri yakinen takip e diyoruz. Konuşmacıları takip ediyoruz. Fakat bu yorumların hepsi genelleşme, cepheleşme, ayrımlaşmayla devam ediyor. Bunlara da son vermek gerekiyor. Basın mensuplarımız, onların akşama kadar yapan değerlendirmeleri Türkiye’nin hedefleriyle paralel ve aydınlatıcı olmalıdır. Buna dikkat etmek gerekir.

Türkiye'de yine siyasi tartışmalar, yeni adaylar ortaya çıkmalar geçmişte olduğu gibi süregelmektedir. Her seçim sonrası suçlu aranmaktadır. Bu partide değil parti dışı unsurlarla partiye yenileşme. 6'lı masa Türk siyasi hayatında önemli bir örnektir.

Şimdi de kongreleri yapma kararı alınırken partileri yenileştirmeye gayet gösterene söylemlerle muhatap olmaktadırlar. Bizden ayrılmış olan bir grup arkadaşımız İYİ Parti'yi kurmuşlardır. İYİ Parti TBMM'de temsil edilen bir siyasi kurumdur. Bu siyasi kurumlar demokrasinin vazgeç unsurlarıdır.

Biraz evvel söylediğim gibi çarpma ve toplamıyla çizgide siyasi istikrarsızlığa kucak vermeye çalışmaktadır. Bizden ayrılan siyasi partinin tartışıyı konu 27 Nisan'da kongreleri olacaktır. MHP bu tartışmaları siyasi hayatı boyunca yaşanmıştır. Sonuç itibarıyla MHP ayakta kalabilmiştir. Bütün siyasi partilerin de ayakta kalması gerekir. Gördüğüm gibi önüne gelen aday olmaktadır. Çoklu adaylar bölünmelere neden olabiliyor.







