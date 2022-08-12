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Akşener'in "imam" açıklaması gündeme oturdu! Optimar'ın sahibi Daşdemir'in sözlerine İYİ Partili isimden flaş tepki

12.08.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener geçtiğimiz günlerde, "cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili soruya, "Aday değilim, kadından imam olmaz" şeklinde dikkat çeken bir yanıt vermişti. Akşener'in 'imam' sözleri gündemdeki yerini korurken, Optimar Araştırma'nın sahibi Hilmi Daşdemir, Twitter hesabından "Sizce Akşener'in 'imam'ı kimdir?" şeklinde paylaşım yaptı. Daşdemir'in sözlerine İYİ Partili bir isimden çarpıcı bir yanıt geldi...

Akşener'in "imam" açıklaması gündeme oturdu! Optimar'ın sahibi Daşdemir'in sözlerine İYİ Partili isimden flaş tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde ziyaret gerçekleştirdiği Nevşehir'de dikkat çeken bazı açıklamalarda bulundu. Akşener, girdiği bir iş yerinin sahibi ve vatandaşlarla sohbet ederken, "cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı" yönündeki soruya, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” şeklinde yanıt verdi.

Akşener'in sözleri akıllarda soru işaret bırakırken, Optimar Araştırma'nın sahibi Hilmi Daşdemir de Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

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DAŞDEMİR'İN SÖZLERİNE İYİ PARTİLİ İSİMDEN FLAŞ ÇIKIŞ

Hilmi Daşdemir paylaşımında "Sizce Akşener'in 'imam'ı kimdir?" sözlerine yer verdi. Daşdemir'in paylaşımı çok sayıda yorum alırken, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tekneci'den tartışma yaratan bir çıkış geldi.

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"HANGİ ÜLKEYE SIĞINMACI OLACAKSIN?"

Tekneci, Daşdemir'in sözlerini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Hilmi boşver 'imam'ı falan. İktidar değiştiği gün hangi ülkeye sığınmacı olacaksın onu düşün. Ama sana söz; Türk mahkemelerinde sen de yargılanacaksın. Adaletin keskin tadını sen de tadacaksın. Elbet bir gün..." dedi.

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DAŞDEMİR'DEN YANIT

Tekneci'nin sert çıkışına yanıt veren Daşdemir ise şu paylaşımı yaptı.

Beni "Akşener’in 'imam'ı kim?” diye sorduğum için mi yargılayacaksınız? İlk tehdit eden değilsin son da olmayacaksın. Ayrıca da bu ülke benim, bir yere gitmem.
Çokça etrafında Almanya’ya Amerika’ya sığınan görmüş olmalısın ki benim bir yere sığınacağımı varsayıyorsun.

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Meral Akşener İYİ Parti Hilmi Daşdemir

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