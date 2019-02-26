Akşener: Kocamaz ile Ankara'da görüşeceğim, 2 formülü kendisine sunacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayan Burhanettin Kocamaz ile Ankara'da görüşme yapacaklarını, kendisine önerdiği 2 formül olduğunu belirterek, "Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Akşener daha sonra partisinin Düzce il başkanlığını ziyaret ederek gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, Burhanettin Kocamaz ile akşam saatlerinde Ankara'da görüşme yapacaklarını açıklayarak, "Biz Mersin'de bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık. Hukuk, hukuk olmuş, yüzde 100 sayın Kocamaz haklı olmasına rağmen YSK hatta YSK Başkanı Sadi Güven, bizim temsilcimizle dalga geçerek 'Git Genel Başkanına söyle çok gayret ettim' gibi gayri ciddi bir tavırla karar aldı. Sayın Erdoğan için bu bir fırsattı. Niye fırsattı? Hukukun ilk kez uygulanacağı bir fırsattı, bu fırsatta netice itibarıyla sayın Kocamaz, sayın Tuna, Vahap Seçer, 3 aday var. 3 aday arasında bir yarışma var. Dolayısıyla yarıştan bir adayın çekilmesi demek haksız bir rekabetin ortaya çıkması demektir. Dolayısı ile Cumhur İttifakı adayı, CHP adayı ve İYİ Parti'nin adayı rekabet edilecek alan buydu. Kimin seçileceğine ise Mersinli karar verecekti. Hukuk işlemesi için buna örnek gösterilecek bir fırsattı. Bu fırsatın tepildiğini nereden anlıyoruz? AK Parti'nin, YSK'da ki temsilcisinin çok şecaat gösteren tavrından anlıyoruz. Tarafsız kalmak yerine taraflı bir tutum gösterilmiştir. Hukukun olmadığı, çarpıtıldığı bir memlekette mücadele ettiğimizi biliyoruz, yaşadıklarımız meydanda. Dolayısı ile bu kumpasın bu ihanetin kimsenin yanına kar kalmayacağı aşikardır. Benim bizzat sayın Kocamaz'a önerdiğim iki formül var. Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil. O nedenle paylaşamıyorum" dedi.