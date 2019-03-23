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Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cenabıhakk'ın dışında korkacağım bir kul yoktur.

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cenabıhakk'ın dışında korkacağım bir kul yoktur. İsteyen hapis eder, isteyen vurdurur. Eğer Cenabıhak bana bir musibet nasip etmişse, bu musibet için de birilerini vesile kılacaksa, hoş gelmiş sefa gelmiş. Ben, 'Nefes ne bir an evvel ne bir an sonradır' anlayışına inanmışımdır" dedi.
Partisinin Niğde Belediye Başkan adayı Mümin İnan'a destek vermek için kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde, 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edip, ailesine başsağlığı diledi. Akşener, ardından Bor ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, çay bahçesinde ilçe sakinleriyle sohbet etti.
Daha sonra Niğde yeni çarşıda düzenlenen mitingde konuşan Meral Akşener, "Sert dil ne diye soracak olursanız; ekonomi berbat, işsizlik had safhada, tarım çöktü, EYT'lilerin durumu kötü, işsiz gençler umutsuz halde, çiftçinin durumu rezalet, patateste geçen sene döktünüz bu sene biraz para edecek oldu, şimdi Tarım ve Orman Bakanı çıktı, patates ekmeyi 142 bin dönümde, 25 ilde yasakladı. Bunları konuşturmamak için, sizin dertleriniz kamuoyunda konuşulup bu dertlere çare olunmasının üzerinde durulmasın diye bu sert dil her gün artarak devam ediyor. Bir haftamız kaldı. Bir haftanın sonunda bir karar vereceksiniz. Elbette size buradan sesleniyorum; Mümin İnan'a oy istemek için geldim" dedi.
'BU SEÇİMİN DÜŞMAN KUVVETİ BENİM'
Kendisinin 'Nefes ne bir an evvel ne bir an sonradır' anlayışına inandığını kaydeden Akşener, şunları söyledi:
"Bu seçimin düşman kuvveti benim. Bana önce; 'bu kadın', sonra 'bayan', arkasından 'güya hanımefendi' sözleriyle hitap etti. Bu sözleri hanımlarımızın ferasetine emanet ediyorum. Cenabıhakk'ın dışında korkacağım bir kul yoktur. İsteyen hapis eder, isteyen vurdurur. Eğer Cenabıhak bana bir musibet nasip etmişse, bu musibet için de birilerini vesile kılacaksa, hoş gelmiş sefa gelmiş. Ben, 'Nefes ne bir an evvel ne bir an sonradır' anlayışına inanmışımdır."
Mutsuz olan çocukların üreten belediyeciliğe üreten Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu kaydeden Akşener, şöyle konuştu:
"Artık sizin isteme vaktinizdir. Emeklilikte yaşa takılanların durumunu Meclis'e getirdik, EYT'lilere 'türedi' dedi. Çünkü artık seçmen de velinimet değil, 'nasıl olsa ne istiyorsam yerine getiriyor'. Çiftçi 6- 6,5 liraya mazot kullanıyor ama maalesef yatlar ÖTV'siz kullanıyor. Bütün bunlara baktığınız zaman tarımda üreten bir Türkiye'nin, 4 yıllık üniversite mezunu olup iş bulamadığı için mutsuz olan çocukların üreten belediyeciliğe üreten Türkiye'ye ihtiyacı var. Bunun yapılabilmesi için 31 Mart'ta Niğde'de kulağı çekeceksiniz. Kadınlara sesleniyorum; anne terliğini atabilirsiniz."

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Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis ederAkşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis ederAkşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis ederAkşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

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