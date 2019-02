Akşener: Mersin'de kazanacak bir adayımız var (2)

GÖLBAŞI SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ'Nİ AÇTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Buradaki konuşmasında Akşener, "Bu bir yerel seçim. Yerel seçimlerin özelliği; adayların hizmetlerinin, projelerinin yarıştığı ve sizlerin hangi adayın daha iyi hizmet edeceğine vereceğiniz kararla belediye başkanının seçileceği seçimlerdir. 1 Nisan günü aynı yerlerden alışveriş etmeye devam edeceksiniz. Aynı bakkaldan alışveriş etmeye devam edeceksiniz. Kapı komşunuzla başınız derde girse onunla helalleşeceksiniz. Onun için hiç kimseyle ters düşmeye, gönül kırmaya değmez" dedi.

'KORKU, YAN YANA GETİRDİ'

Seçime yönelik ittifak konusuna değinen Akşener, "Şimdi yeni bir moda var. Kendileri ittifak kurdu. Onlar kurdu biz de kuralım, dedik; ama onlar kuracak, biz kurmayacakmışız. Arkadaşların emrini anlayamadık. Dolayısıyla 2 siyasi parti ittifak kurduk, güç birliği yaptık ve yola çıktık. 'Cumhur ittifakı'na oy veren her kardeşim başımızın tacıdır. Sizi bir araya getiren nedir? İkisi de sözlerinin arkasındaysa ne getirdi bu şahısları yan yana? Korku getirdi. Onun için de uydurdular bir 'beka'. Şimdi bu riyakarlığı vatandaş yutmuyor; ama bizleri çekmek istedikleri o çukura düşmeyeceğiz. Biz sabredeceğiz. Ekonomiyi konuşacağız. Tanzim satış mağazaları 81 ile götürülmek zorunda. Ankara'nın canı can da Edirne'nin, Bitlis'in canı patlıcan mı? Her yere götürün'' diye konuştu.