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Akupunktur ile tüp bebek tedavisi nedir?

07.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Akupunktur ile tüp bebek tedavisi nedir?

Akupunkturla tüp bebek tedavisi son yıllarda gelişti. Tüp bebek uygulamasını seçen veya bebek isteyen insanlarda kaygı ve depresyon olduğu görüldü.

Akupunkturun sadece stres, kaygı ve depresyon azaltıcı etkisi yoktur, aynı zamanda rahimin yani uterusun kanlanmasını düzenlediği zaten bilinen bir gerçektir. Bu kanlanma düzenlenmesi sebebiyle de embriyonun rahimde daha iyi tutunabildiği görüldü. Bu amaçla akupunktur tüp bebek uygulamalarında bir çok merkezde tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlandı.

Uygulamalar değişik protokoller göstermektedir. Tüp bebek uygulamasına başlamadan 3 hafta önce akupunktur uygulamasına başlanabilir.3 haftalık kür halinde akupunktur uygulaması yapılır.

EMBRİYO TRANSFERİNDE VE SONRASI UYGULAMA DEVAM ETMELİ

Embriyo transferi sırasında ve sonrasında da akupunktur uygulaması devam etmektedir. Ana amaç kaygıyı, stresi ve depresyonu ortadan kaldırmak bunun yanında da embriyonun rahime daha sıkı tutunmasını sağlamaktır.

YÜZDE 45 ORANINDA ŞANSI ARTIRIYOR

Akupunktur uygulanan insanlarla akupunktur uygulanmadan tüp bebek uygulamasına giren insanlarla yapılan karşılaştırmalı bilimsel çalışmalara göre, tüp bebek şansını akupunkturun yüzde 45'lere varan oranlarda arttırdığını göstermektedir.

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