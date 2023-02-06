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Akupunktur iğnesi nedir, ne işe yarar? Akupunktur iğnesi ne için kullanılır?

04.02.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modern tıbba alternatif olarak geliştirilen bazı tedavi yöntemleri vardır. Çin’de doğan ve kısa zaman içinde tüm dünyaya yayılan akupunktur da bu yöntemler arasında yer alır. Akupunktur tedavisi, doktor önerisi ya da yönlendirmesine istinaden başvurulması gereken bir tedavi yöntemidir. Çok ince ve çelik malzemeden yapılan iğnelerle belirlenen bölgelere işlem yapılması şeklinde uygulama yapılır. peki, akupunktur iğnesi nedir, ne için kullanılır?

Akupunktur iğnesi nedir, ne işe yarar? Akupunktur iğnesi ne için kullanılır?

İçindekiler

  • Akupunktur iğnesi nedir?
  • Akupunktur iğnesi ne işe yarar?
  • Akupunktur iğneleri nerelere takılır?
  • Akupunktur iğnesi ne için kullanılır?
  • Akupunktur iğneleri kulakta kaç gün etkilidir?

Yüzlerce yıldır kullanılan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan akupunktur yöntemi Çin geleneğinden gelme bir alternatif tıp tedavisidir. Çok ince şekilde tasarlanmış olan ve genel olarak çelik malzemeden yapılan iğnelerle uygulanan bir tedavi yöntemidir. Çok ince yapıda oldukları için akupunktur iğnelerinin acı vermediği ve uygulama yapılan kişi tarafından hissedilmediği bilinir. Bu yöntem bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde doktor önerisi ya da yönlendirmesi söz konusu olduğu durumlarda kullanılabilen bir yöntemdir.

Akupunktur iğnesi nedir?

Geleneksel olarak kabul edilmiş olan alternatif tıp tedavilerinden akupunktur uygulamasında belirlenen bölgelere işlem yapılırken çok ince ve çelik, gümüş ya da bazen altın malzemeden yapılan iğneler kullanılır. Bu iğneler akupunktur iğnesi olarak adlandırılır. Akupunktur tedavisi sürecinde kullanılan akupunktur iğneleri genel yapı olarak uç, gövde, kök, sap ve kuyruk bölümlerinden oluşur. İğnelerin farklı bölümleri ile gelen hastanın şikâyetine göre belirlenen tedavi süreci doğrultusunda uygulama yapılır.

Kıl inceliğinde üretilen akupunktur iğneleri ince olduğu kadar sivri bir yapıya da sahiptir. Kullanılan özel bir yöntemle uygulama yapılan kişinin hiçbir acı hissetmemesi sağlanır. İğnelerle işlem yapılan bölgeye akupunktur noktası ismi verilir. İğneler 0,16 mm, 0,5 mm ya da 0,16 mm genişliğinde ve 8 cm boyundadır. Halk arasında “ağrısız iğne” olarak da ifade edilir. Ucu kör olarak üretildiği için başka iğne adı verilen cisimlere göre dokuyu kesme ihtimali çok düşüktür.

Akupunktur iğnesi ne işe yarar?

Akupunktur uygulaması, kişilerin şikâyetleri ya da hastalıkları doğrultusunda uzman doktorların yönlendirmesi varsa kullanılması gereken bir yöntemdir. Doktor önerisi ile akupunktur alanında uzman olan kişiler tarafından işlem yapılmalıdır. Ülkemizde bu işlem Sağlık Bakanlığı onayı bulunan merkezlerde bu alanda uzmanlık ve belge sahibi olan kişiler tarafından yapılır. Hastanın, gerekli testler yapıldıktan sonra belirlenen tedavi sürecine göre uygulama yapılacak bölgeye akupunktur iğnesinin gövde ve uç kısımları yerleştirilir. Sapı ve kuyruğu ise iğneyi yönlendirmek amacı ile kullanılan kısımlardır. İğnenin kök kısmı ise sapı ve gövdeyi birbirlerine bağlama görevine sahiptir.

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Akupunktur iğneleri nerelere takılır?

Aşırı ince olan akupunktur iğneleri hastanın rahatsızlık duyduğu ve ağrı hissettiği bölgelere uygulanır. Akupunktur noktaları adı verilen bu bölgelerde işlem yapılabilmesi için doktor onayı gereklidir. İğneler kas içine ya da cildin altına uygulanabilir. Tedavinin durumuna göre batırılan noktada yirmi ya da otuz saniye gibi bir süre için tutulabilir. Hastanın vücudunda bulunan belli işaretler doğrultusunda deri üzerinde anatomik şeklinde ifade edilmiş alanlara uygulanır. Akupunktur iğnesinin takılabildiği yerler:

  • Vücutta belirlenen 361 ve ekstra 50 bölge
  • Kulak bölgesi
  • Yüz bölgesi
  • Burun bölgesi
  • El bölgesi
  • Ayak bölgesi

Akupunktur iğnesi ne için kullanılır?

Ağrı hissedilen bölgeye uygulanan akupunktur iğneleri bazı durumlarda kilo vermek isteyenler için de doktor tarafından verilen bir diyeti destekleyici olarak tavsiye edilebilir. Bu tür durumlarda kişilerin sağlıklı beslenmesi, diyetisyen tarafından verilen listelere uymaları ve spor yapmaları gerekliliği bulunur. Akupunktur iğnesi ile yapılan tedavilerin şu rahatsızlıklar için doktor önerisi olduğu durumlarda kullanıldığı bilinir:

  • Diz ağrıları
  • Kireçlenme durumları
  • Boyun ağrıları
  • Bel ağrıları
  • Yüz ağrıları
  • Mide rahatsızlıkları
  • Burkulma durumları
  • Diş ağrıları
  • Romatizmal ağrılar
  • İnme ve felç riski

Akupunktur iğneleri kulakta kaç gün etkilidir?

Uygulama yapılan akupunktur iğneleri uzun süreli etkisi ile bilinir. Aynı zamanda vücutta yarattığı etki ile vücuda yeni iyileşme alışkanlıkları kazandırır ve bu alışkanlıkları geliştirir. İğneler aracılığı ile oluşan yeni sinir yol uygulama yapılan kişi alıştıktan sonra tedavinin etkisinin de süreci uzar. Akupunktur iğneleri kulakta 5 ila 7 gün boyunca takılı bir şekilde bırakılabilir. İğneler çıktıktan sonra akupunktur etkisi 3-4 gün sürmeye devam eder.


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