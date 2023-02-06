Boyun ve bel ağrısına akupunktur nasıl yapılır? Akupunktur ile boyun ve bel fıtığı tedavisi nedir?

Çin’den gelen ve yüzyıllardır birçok ülkede kabul gören akupunktur yöntemi kilo verme, ağrılardan kurtulma dışında birçok hastalığın tedavi sürecinde destekleyici olarak da kullanılır. Doktor önerisi ve kontrolü ile yapılan bu uygulama Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı onayı bulunan merkezlerde bu alanda uzaman kişiler tarafından yapılır. Akupunktur uygulaması bel ağrısı, sırt ağrısı ve boyun ağrısı için de kullanılabilen bir yöntemdir. Boyundaki 7 beldeki ise 5 adet omurga kemiği arasında bulunan ve disk olarak anılan yapılar genişleyerek belde sıkıntılara neden olur. Bu sıkıntılar için akupunktur uygulamaları yapılır. Vücuttaki endorfin hormonuna müdahale ederek onu harekete geçiren akupunktur uygulaması ile ağrıların giderilmesi sağlanır. Uygulama sayesinde kişinin acı eşiği değiştirilerek ağrıyı daha az hissetmesi hedeflenir. Migrenden bel fıtığına birçok sıkıntı için önerilebilen bir uygulamadır.

Bel ağrısına akupunktur tedavisi yapılır mı?

Bel ağrısı için uygulanan akupunktur yönteminde kulak bölgesi kullanılarak fıtık bölgesinde bulunan ödemin çözülmesi amaçlanır. Uygulamanın, bel bölgesindeki baskıyı hafiflettiği için hissedilen ağrıyı ciddi oranda azalttığı bilinir. Tedavi sürecinde bel ağrısına iyi gelen akupunktur noktaları üzerine batırılan ince iğneler fıtık oluşan bölgedeki ödemi giderir ve kasları gevşetir. Ağrıyı azalttığı bilinen bu uygulama sayesinde fıtık bölgesi etrafındaki kanlanmayı hızlandırır.

Uzman doktorların yönlendirmesi ile bel ağrısı için uygulanan akupunktur yönteminin kişiyi psikolojik olarak da rahatlattığı bilinir. Daha hızlı bir tedavi için bazı doktorlar elektro akupunktur ve lazer akupunktur tedavisi de önerebilir. Bel fıtığı akupunktur noktaları üzerinde uygulanan tedavi yaklaşın on ya da on dört seansta yirmi ya da otuz dakika civarında uygulandığı bilinir. Kişilerin bünyelerine ve hastalık durumlarına göre doktor tarafından belirlenen bu seans süreleri ve uygulama türü doğrultusunda işlem yapılır.

Sırt ve boyun ağrısı için akupunktur tedavisi uygulanır mı?

Farklı bel ağrılarına ve bu ağrılara neden olan farklı durumlara göre değişik yöntemler uygulanabilir. Yaşanan bel ağrıları gerilim ve stres nedenli olacağı gibi genel olarak masa başı iş yapan kişilerde duruş ile ilgili olabilir. Bazı bel ağrıları akut olarak görülür. Herhangi bir ağır kaldırma durumu ya da direkt olarak travmalara bağlı olarak gelişip kişiye yerleşebilir. Bazen de kas spazmlarına bağlı olarak sertlik görülür. Yanlış bir hareket sonucunda ağrı git gide artabilir.

Ağırlıklı olarak kronik ağrılar için doktorlar tarafından önerilebilen akupunktur tedavisi sırt ve boyun ağrıları için de uygulanabilir. Boyun fıtığı akupunktur uygulaması dışında kol ağrıları ve omuz ağrılarını gidermede de kullanıldığı olur. Skolyoza bağlı olarak meydana gelen kas gerilmeleri, duruş bozuklukları, omuzda, kalçada, topukta ya da farklı bölgelerde oluşan ağrıları akupunktur tedavisinin farklı yöntemleri ile tedavi etmenin mümkün olduğu bilinir. Doktorlar gerekli gördükleri takdirde hastaları için hastalarının durumlarına göre bir akupunktur uygulaması önerebilir. Bel fıtığı ve bel ağrıları için uygulanan akupunktur yönteminde işlem ağrı yaşanan bölgeye uygulanarak yapılır. Tedavisi yaklaşık iki hafta boyunca devam eder. Doktor tarafından belirlenen program doğrultusundaki aralıklarla düzenli olarak uygulanır.



