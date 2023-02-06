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Evde akupunktur nasıl yapılır? Evde akupunktur ile zayıflanır mı?

03.02.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzlerce yıldır uygulanan ve Çin’de doğan akupunktur yöntemi birçok hastalığın tedavisinde önerilen bir alternatif tıp yöntemidir. Uzman kişiler tarafından ve doktor kontrolünde uygulanması gereken bu yöntem ağrılardan bulantılara birçok hastalık için önerilebilir. Akupunktur ayrıca evde de yapılabilen ve zayıflamaya yardımcı olan alternatif bir yöntem olarak bilinir. Peki, evde akupunktur nasıl yapılır?

Evde akupunktur nasıl yapılır? Evde akupunktur ile zayıflanır mı?

İçindekiler

  • Evde akupunktur nasıl yapılır?
  • Akupunktur diyeti nedir?
  • Akupunktur ile zayıflama nasıl yapılır?

Akupunktur yöntemi sıklıkla kilo vermek ve ağrıları dindirmek için kullanılan bir alternatif tıp yöntemidir. Doktor kontrolünde ve doktor yönlendirmesi ile uygulanabilen bu tedavi yöntemi dünya çapında da kullanılmaktadır. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı onayı bulunan merkezlerde bu alanda uzman kişiler tarafından uygulama yapılmaktadır. Birçok hastanede ve uygulama merkezinde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen bu tedavi yönteminin de her tedavi sürecinin olduğu gibi bazı yan etkileri bulunabilir. Bu yan etkiler kişilerin bünyelerine ve sağlık durumlarına göre çeşitlilik gösterebilir. Evde akupunktur uygulaması için mutlaka doktor yönlendirmesi gerekir.

Evde akupunktur nasıl yapılır?

Bazı kişiler evde akupunktur ile zayıflama yöntemini de kullanırlar. Doktora danışılarak yapılması gereken bir uygulama olan evde akupunktur ile fazla kilolardan kurtulmanın mümkün olduğu bilinir. Doğru noktalara ve doğru uygulamalarla yapılan evde akupunktur işlemi dışında doktor tarafından verilen akupunktur diyeti ile birlikte yapılması gereklidir. Evde akupunktur uygulaması için hangi noktalara baskı uygulanması gerektiği bilinmelidir. Buna göre kulak ve çevresi, dudak bölgesi, diz bölgesi, dirsek kısmı ve ayak bileğine baskı uygulanabilir. Farklı sıkıntılar için farklı bölgelere baskı uygulanmalıdır. Buna göre,

  • İştah kapatmak ve açlığı gidermek için kulak kısmına baskı uygulanır. Günde bir iki defa yapmak yeterli olacaktır.
  • Aç ya da yapılan diyet nedeniyle stres hissedildiğinde dudak bölgesine birkaç dakika baskı uygulanabilir.
  • Diz kapağının birkaç santim altında, bacağın dış kısmına doğru olan yerden biraz ilerideki bölgeye yapılan baskı ile sindirim sistemi çalıştırılır.
  • Dirsek noktasına yapılan baskı ile metabolizmayı çalıştırmak mümkün olur.

Bu alanda uzman kişilerce önerilen bu baskı noktaları doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Özellikle kronik hastalığı bulunanlar ya da anne adayları için önerilmeyen bu uygulamalar doktor önerisi olmadan yapılmamalıdır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan evde akupunktur uygulaması enfeksiyonlara neden olabilir.

Ağrılara iyi gelen akupunktur noktaları nedir? Ağrılara iyi gelen akupunktur noktaları nedir?

Akupunktur diyeti nedir?

Zayıflamaya yardımcı olarak uygulanan ve doktor kontrolünde yapılması gereken akupunktur yöntemi bir diyet ile desteklenir. Bu diyet akupunktur diyeti olarak isimlendirilmiştir. Var olan diyetlere destekleyici olan bu yöntem alanında uzman bir doktor tarafından önerilen diyet listesi ile birlikte yapılmalıdır. Bu alanda uzman doktorlar tarafından akupunktur diyeti olmadan yalnızca uygulama ile kilo vermenin mümkün olmadığı söylenir. Uygulanan tedavinin bir akupunktur diyeti ile desteklenmesinin gerekli olduğu bilinir. Akupunktur diyeti günlük 1100 kalorilik bir diyettir. Her diyet ve beslenmede olduğu gibi akupunktur diyeti de doktor eşliğinde ve kontrolünde yapılmalıdır. Doktorunuzun gerekli gördüğü takdirde akupunktur diyeti yapmanız önerilir.

Akupunktur ile zayıflama nasıl yapılır?

Akupunktur diyeti ile desteklenen bu uygulama zayıflamak için sıkça kullanılır. Metabolizmayı hızlandırdığı, iştahı azalttığı, beyindeki açlık merkezini baskıladığı ve diyet ile birlikte yaşanan bazı stres durumlarını azalttığı bilinir. Bu yöntemin ana vatanı olan Çin tıbbına göre kişilerin kilo alması vücutlarında dengesizlik oluşması ile ilgili bir durumdur. Farklı iç organların işlevlerindeki hormonal bozukluklar kilo alma sebebi olarak açıklanır.

Zayıflamak amacı ile doktor yönlendirmesine göre yapılan akupunktur uygulaması doğrultusunda bazı noktalar uyarılır. Buna göre vücutta yağ biriken bölgelere ya da kulak bölgesine uygulama yapılır. İnce akupunktur iğneleri on gün kadar bir süre için kulakta tutulur. Kulak bölgesine uygulanan iğneler ile daha çabuk doyma hissi, açlık hissinde azalma, vücuttaki toksinlerin atılması, aşırı yeme durumları, yeme bozukluklarının giderilmesi amaçlanır. Kişilerin yağ yakma hızları ve metabolizmalarının çalışması sağlanır. Ayrıca uygulama yapılan kişilerin verilen diyet listesine uyması konusunda desteklendiği de bilinir.

Akupunktur ile zayıflama mümkün mü? Akupunktur ile zayıflama mümkün mü?

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