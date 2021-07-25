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  4. AKUT binasına saldırı şoku! Dernek üyeleri binaya saklandı

AKUT binasına saldırı şoku! Dernek üyeleri binaya saklandı

25.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da AKUT (Arama Kurtarma Derneği) binasına gelen bir kişi, dernek üyelerine ve binaya saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde AKUT üyeleri dernek binasında oturduğu esnada yanlarına bir vatandaş gelip oturdu. Çalışanlar yanlarına gelen vatandaşın ne sıkıntısı olduğunu anlamaya çalıştığı sırada şahıs dernek üyelerine saldırmaya başladı. İki çalışan kendilerini binanın içine atarken, binanın önündeki araçlara zarar veren şahıs daha sonra dernek binasının kapısını tekmeleyerek kırıp içeri girdi. Dernek çalışanları ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırgan Muhammet T. etkisiz hale getirildi. Şahıs daha sonra olay yerine çağrılan güvenlik güçlerine teslim edildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Arama Kurtarma Derneği çalışanlarının yaşadığı panik ve saldırganın binaya ve araçlara saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA

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Bursa
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