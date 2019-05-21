Al Sani ve Abbas bölgedeki gelişmeleri görüştü

DOHA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin meselesi ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, resmi temaslar kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Al Sani ile görüştü.

Haberde, iki liderin Filistin davası ve bölgeye ilişkin gelişmeler ile İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Müslümanlar ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik ihlallerini ele aldıkları ifade edildi.

Abbas ve Al Sani'nin ayrıca İsrail'in Filistin'in vergi gelirlerinin kesmesi sonucu meydana gelen zor finansal süreci de değerlendirdikleri kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, 7 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına yardım için 480 milyon dolar tahsis edilmesi talimatı vermişti.

İsrail güvenlik kabinesi, 17 Şubat'ta, Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve hayatını kaybedenlerin yakınları için ayırdığı yıllık 502 milyon 697 bin şekel tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.