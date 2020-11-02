Bir doktor Alaaddin'in sihir lambasını 'ciniyle birlikte' satın aldı

Ülkenin en büyük 4. eyaleti Uttar Pradeş’te yaşanan olayda doktor Laeek Khan, kendisine satılan lambanın "büyülü güçleri" olmadığını görünce polise geçen hafta pazar günü şikayette bulundu.

Habere göre doktor şikayetinde, adamlardan birinin kendini büyücü olarak tanıtıp lambadan cin çıkardığını söyledi.

Doktor ifadesinde şu sözlere yer verdi:

Ikramuddin elinde yaklaşık 5 kilogram ağırlığında altından yapılma büyülü bir lamba olduğunu, içinde cin bulunduğunu söyledi. Büyülü lambadaki cin sayesinde tüm isteklerimin yerine geleceğini vaat etti. Fakat kullanmadan önce iki yıl bir kutuda kilitli tutmam gerektiğini, yoksa ailemin başına kötü olaylar gelebileceğini söyledi.

Khan cine dokunmayı ya da lambayı eve götürmeyi istediğindeyse dolandırıcılar buna izin vermedi.

Sonunda dolandırıcılar lambanın kendisine sağlık, zenginlik ve iyi şans getireceğini söyleyerek doktoru kandırıp lambayı sattı.

AFP’ye konuşan polis görevlisi, suçluların perşembe günü tutuklandığını belirterek şunları söyledi:

İki dolandırıcı çok daha yüksek bir paraya anlaşmışlar fakat doktor 7 milyon rupi ödemiş. Dolandırıcılardan birinin eşinin de olayda parmağı var. Henüz onu yakalayamadık.

Ayrıca polisin açıklamasına göre dolandırıcılar önceden de birçok aileyi benzer şekilde kandırarak birkaç milyon rupilik para çalmışlar.

