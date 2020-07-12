Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra yeni fotoğrafı! Seren Serengil paylaştı

Kamuoyunda 'af yasası' olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı.

SEREN SERENGİL: ÇAKICI 30 YILLIK AİLE DOSTUMUZ

Seren Serengil, Çakıcı ve oğlu Ali Çakıcı ile birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Serengil paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Annemin , babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaattiin Çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik.. tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz.."

İşte Alaattin Çakıcı'nın son hali ve Serengil'in o paylaşımı;





