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  4. Alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

Alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

10.03.2021 17:40 | Son Güncelleme:
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Alacağını isteyen çırağın 5 saat boyunca dövülmesine 1 tutuklama

Afyonkarahisar'da Şükrü Can K.'yi (16), bir süre yanlarında çalıştırıp, 200 lira alacağını isteyince 5 saat boyunca dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Akif A. ve A.S.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklanırken, A.S. ise serbest bırakıldı.

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Şükrü Can K., geçen hafta pazar günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı. Parasını alma umuduyla balıkçının yanına giden Şükrü Can K.'ye, Akif A. ve A.S. kendileriyle birlikte akşama kadar pazar yerinde çalıştıktan sonra parayı vereceklerini söyledi. Çalışmaya başlayan Şükrü Can K., akşam olduğunda tekrar parasını istedi. Akif A. ve A.S., dükkana döndüklerinde parayı verip, kendisini eve bırakacaklarını ifade etti. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Şükrü Can K., kent merkezindeki dükkana döndü.

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'DİNLENİP DİNLENİP SOPALARLA DÖVDÜLER'

Dükkana gittiklerinde Akif A. ve A.S. burada içki içeceklerini, Şükrü Can K.'ye de içmesini teklif etti. Şükrü Can K., içki içmek istemediğini söyleyince Akif A. ve A.S. ısrar etti. İki bardak içki içen Şükrü Can K., parasını verip vermeyeceklerini sordu. Bunun üzerine öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı. Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30'dan, saat 05.30'a kadar genci dinlene dinlene sopalarla dövdü. Sabah saatlerine kadar dayak yiyen genç, elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi. Talihsiz genç, görevlinin ihbarıyla gelen ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Hastanede yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlenen Şükrü Can K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Şükrü Can K., şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler dün gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.'nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan 4 bin TL'nin çalındığını, Şükrü Can K.'nin üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla darbettiklerini anlattı. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.'nin çırağı Y.A.'nın da ifadesine başvurdu.

BİRİ TUTUKLANDI

İki şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Akif A. tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Afyonkarahisar
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