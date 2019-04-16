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Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 22:18 | Son Güncelleme

MERSİN'in Anamur ilçesinde karın erimeye başlaması nedeni ile debisi yükselen Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.

Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur ilçesinde karın erimeye başlaması nedeni ile debisi yükselen Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) içme suyu gönderilmesi amacı ile inşa edilen 'Asrın Projesi' Alaköprü Barajının doluluk oranının yüzde 85 civarında olduğu kaydedildi. Devlet Su İşleri (DSİ) görevlileri fazla suyun tahliye edilmesi için baraj kapaklarını açtı. Açılmadan önce halk uyarılırken, kapağın kontrollü bir biçimde açıldığı ve herhangi bir tehlikenin yaşanmadığı kaydedildi.

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Alaköprü Barajı'nın kapakları açıldıAlaköprü Barajı'nın kapakları açıldıAlaköprü Barajı'nın kapakları açıldı

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