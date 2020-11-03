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Alanya’da batan tur teknesiyle ilgili valilik açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 13:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili Antalya Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.01.’de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla harekete geçildiği bilgisi paylaşılan açıklamada şöyle denildi: "Alanya ilçesi, Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevki’i önlerinde içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirilmiştir.

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir turistin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili Antalya Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.
03 Kasım 2020 tarihinde saat 11.01.’de 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarla harekete geçildiği bilgisi paylaşılan açıklamada şöyle denildi: "Alanya ilçesi, Fosforlu Mağara (Alanya Kalesi batısı) mevki’i önlerinde içerisinde 33 Rusya Federasyonu uyruklu yolcu ve 5 personelin Baba Selavi isimli günübirlik tur teknesinin battığı ve bir şahsın kayıp olduğu bildirilmiştir. İhbara ilişkin denizden Sahil Güvenlik botları görevlendirilmiştir. Sahil Güvenlik tarafından 32 yolcu kurtarılmış, kurtarılan 32 yolcu ile hayatını kaybeden Daniyar Mahitov isimli yolcunun cansız bedeni 112 ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.

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