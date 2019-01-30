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Alanya’da fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 05:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve saatteki hızı 60 kilometreyi geçen fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı uçarken, birçok bölgede ağaçlar devrildi ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.Alanya’da dün gece başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve saatteki hızı 60 kilometreyi geçen fırtına nedeniyle 2 okulun çatısı uçarken, birçok bölgede ağaçlar devrildi ve araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.
Alanya’da dün gece başlayan ve etkisini halen sürdüren şiddetli yağış ile fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre yağış nedeniyle ilçedeki hava sıcaklığı 13 dereceye kadar düşerken, metreye kareye 25 kilogram yağmur düştüğü belirtildi. Rüzgarın hızı ise saatte 60 kilometreye ulaştığı ilçenin birçok bölgesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaç ve kopan dalları park halindeki araçların üzerine düştü. Şiddetli rüzgar nedeniyle Oba Mahallesi’ndeki bir ilk okulunun ve Çarşı Mahallesi’ndeki bir lisenin çatısı uçtu. Meydana gelen olaylarda şans eseri yaralanan olmadığı belirtilirken itfaiye ve belediye ekipleri araçların üzerine düşen ağaçları motorlu testere ile parçalara bölerek kaldırdı. Devrilen ağaçlar, trafikte kısa süreli aksamaların yaşanmasına neden oldu. Yetkiler, şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın yarın sabah saatlerine kadar ara ara etkisini göstereceğini belirtti. Denizde ise dalga boyunun yaklaşık 5 metreye kadar yükseldiği ve uyarı bayrağı asıldığı aktarıldı.

Alanya’da fırtınada ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

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