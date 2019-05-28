HABER

Alanya’da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün imalathanesine yapılan operasyonda 17 kilogram ile 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’una Muhalefet Etmek’ suçlarına yönelik yürütülen soruşma kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak’taki bir depoda nargile tütünü imal edildiği bilgisi ulaştı.

Alanya’da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince kaçak tütün imalathanesine yapılan operasyonda 17 kilogram ile 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca ’5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’una Muhalefet Etmek’ suçlarına yönelik yürütülen soruşma kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube ekipleri, Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak’taki bir depoda nargile tütünü imal edildiği bilgisi ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenleyerek 17 kilogram ile 5 bin 300 paket kaçak nargile tütünü, 3 hassas terazi nargile yapımında kullanılan çok sayıda etiket, paketleme cihazı, vakumlama cihazı, banyo küvetleri içerisinde 100 kilogram saf işlenmemiş nargile, 200 kilogram saf gliserin ve 200 kilogram toz şeker ele geçirildi. Olayla ilgili ise şüphe Rıdvan A. (36) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Alanya’da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Alanya’da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Alanya’da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Alanya’da kaçak nargile tütün imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...Timsah diri diri yedi! Bu acıya dayanamayınca...
Bursa'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklandıBursa'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Telefonda oğluna intihar edeceğini söyleyip kendini astıTelefonda oğluna intihar edeceğini söyleyip kendini astı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.