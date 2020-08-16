Alanya’da kıraathaneye kumar baskını

Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün saat 04.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişiyle kumar oynayan 6 şüpheli gözaltına alındı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen bin 550 TL ile çok sayıda oyun pulu ve iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı iddia edilen 6 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında ise ’kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

