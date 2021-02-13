HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alanya’da sahte içki operasyonu

Alanya’da sahte içki operasyonu

13.02.2021 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Alanya’da sahte içki operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 38 şişe sahte içki ve 165 litre etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içki satışı ile imalatına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Kızlarpınarı Mahallesi’ndeki bir inşaatta ve dairede baskın düzenledi. Baskında 165 litre etil alkol, 38 litre sahte içki ile 456 adet içki şişesi kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.S. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.S. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDemet Akalın koronavirüse yakalandıDemet Akalın koronavirüse yakalandı
Yoldan çıkan TIR eve girdi! 'Aracın üzerime geldiğini gördüm'Yoldan çıkan TIR eve girdi! 'Aracın üzerime geldiğini gördüm'
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?

En Çok Okunan Haberler

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i paylaşımıyla olay oldu! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

İddialı! İç çamaşırının altı neredeyse yok

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Meteoroloji'den yeni kar tahmini!

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

Burası İstanbul'un yanı başı! Yollar kapatıldı, elektrik kesildi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşerek hayatını kaybetti

'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu Valiliği'nden 50 santimetreye ulaşabilecek kar yağışı uyarısı

'Turuncu' kodlu uyarı! 50 santimetreye ulaşabilir

Bakan Soylu: Emperyalizmin maşası PKK silinecek

'Emperyalizmin maşası PKK silinecek'

Kick boks sporcusu 14 yaşındaki Nesibe Betül Tüysüz'den haber alınamıyor

14 yaşındaki Betül'den haber alınamıyor

Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı

Yoldan çıkan TIR eve girdi! 'Aracın üzerime geldiğini gördüm'

TBMM İletişim Koordinatörlüğü'nden Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına ilişkin açıklama

Meclis lokantasındaki yemek fiyatlarına ilişkin açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.