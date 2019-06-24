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Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 20:30 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişinin tabancayla ateş açtığı Esat B.

Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Alanya ilçesinde tartıştığı kişinin tabancayla ateş açtığı Esat B. (44) bacağından ve omzundan yaralandı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Alanya Toptancı Hali’nde meydana geldi. Mustafa A. (53) ile Esat B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A. yanındaki tabancayla Esat B.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etiği Esat B., bacağından ve omuzdan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Esat B., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Esat B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Saldırgan Mustafa A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı

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