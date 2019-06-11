Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve düzenliği baskında bir miktar esrar ve pompalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Ergün Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 160 gram esrar, uyuşturucu satışından kullanılan hassas terazi, pompalı tüfek ve buna ait 3 adet fişek ele geçirilirken, evde bulunan Kadir A.(23) ve Remzi B. (20) gözaltına alındı. Şüpheli yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) Kadir A.’nın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan arandığı ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

