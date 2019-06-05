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Alaplı’da kıyıya 2 ölü yunus vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, 2 ölü yunus sahile vurdu.

Alaplı’da kıyıya 2 ölü yunus vurdu

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, 2 ölü yunus sahile vurdu.
İncivez altı sahilinde gezen vatandaşlar, biri sahilde diğeri ise denizde 2 ölü yunus görüp, belediyeye haber verdi. Türker Ulukaya, arkadaşlarıyla sahilde yürürken yunus ölüsüne rastlandığını belirterek, "Sahilde arkadaşlarımızla birlikte gezerken 2 ölü yunus gördük. Birinin boyu 2 metre civarındaydı, diğeri ise denizdeydi, biraz daha küçüktü. Yetkilere bildirdik. Alaplı’da kıyı kesimlerinde son bir haftadır çok fazla yunus görmeye başlamıştık. Balık sürülerini peşinden gidiyorlar sanırım" dedi.
Belediyenin olay yerine gelerek inceleme yapacağı belirtildi.

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Alaplı’da kıyıya 2 ölü yunus vurduAlaplı’da kıyıya 2 ölü yunus vurdu

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